Österreichischer Musiktheaterpreis 2026: Das sind die Gewinner

Große Bühne in großer Kulisse: In der Wiener Votivkirche wurde am Dienstagabend der 14. Österreichische Musiktheaterpreis verliehen. Neben zahlreichen Auszeichnungen für herausragende Leistungen auf und hinter der Bühne sorgten auch kulturpolitische Aussagen für Aufmerksamkeit.

Asmik Grigorian wurde für ihre „Norma“ am Musiktheater an der Wien als beste weibliche Hauptrolle ausgezeichnet. Michael Spyres überzeugte als Giovanni Pierluigi Palestrina in „Palestrina“ an der Wiener Staatsoper und gewann in der männlichen Hauptrolle.

Besondere Ehrungen gingen an zwei große Namen der Oper: Die 86-jährige Sopranistin Anja Silja erhielt den Preis für ihr Lebenswerk, der Publikumspreis ging an Bariton Leo Nucci.