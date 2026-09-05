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"Oasis: Don't Look Back in Anger": Reunion revisited

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Porträt der Oasis-Comeback-Tour: exklusive Einblicke und Interviews
©Simon Emmett, Oasis, APA
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Es war DAS Comeback des Vorjahres: Nach Jahren der Eiszeit haben sich die Oberstreithansln des Britpop, Liam und Noel Gallagher, wieder zusammengerauft und sich gemeinsam auf die Bühne gestellt. Das Regieduo Dylan Southern und Will Lovelace hat die ausverkaufte "Oasis Live '25"-Tour begleitet und daraus eine zweistündige Dokumentation über das viel beachtete und nicht zuletzt finanziell äußerst lukrative Musikereignis gedrechselt.

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Neben Einblicken in die Proben, Backstage-Material und ersten gemeinsamen Interviews des streitbaren Brüderpaars seit mehr als 20 Jahren zeichnet "Oasis: Don't Look Back in Anger" zugleich nach, wie die Jungs aus der Working Class in den 90ern von Manchester aus die globale Popwelt eroberten. Ab Mittwoch im Kino.

(S E R V I C E - https://www.disney.de/filme/oasis-dont-look-back-in-anger )

LONDON - GROSSBRITANNIEN: FOTO: APA/APA/Oasis/Simon Emmett

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