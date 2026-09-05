"Oasis: Don't Look Back in Anger": Reunion revisited

Neben Einblicken in die Proben, Backstage-Material und ersten gemeinsamen Interviews des streitbaren Brüderpaars seit mehr als 20 Jahren zeichnet "Oasis: Don't Look Back in Anger" zugleich nach, wie die Jungs aus der Working Class in den 90ern von Manchester aus die globale Popwelt eroberten. Ab Mittwoch im Kino.

(S E R V I C E - https://www.disney.de/filme/oasis-dont-look-back-in-anger )