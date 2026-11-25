Er war kurz vor Kriegsende nur knapp der Deportation entgangen. Sein Vater habe den späteren rechtsextremen Politiker Franz Schönhuber aus dessen Zeit beim Bayerischen Rundfunk flüchtig gekannt, sagte Kehlmann. Schönhubers Autobiografie mit persönlicher Widmung habe er aufbewahrt. "Weil er dachte: Wer weiß, wenn die Nazis zurückkommen, kann es uns vielleicht das Leben retten, dass wir das Buch von Franz Schönhuber mit persönlicher Widmung haben."

Heute verstehe er seinen Vater besser, sagte Kehlmann, dessen neuer Roman "Afrika" nun erscheint. "Weil ich gesehen habe, wie schnell Leute bereit sind, sich anzupassen. Selbst Leute, die es gar nicht nötig haben." Als Beispiel nannte er die Tech-Milliardäre bei der Amtseinführung Donald Trumps.

Daniel Kehlmann wurde am 13. Jänner 1975 in München geboren, übersiedelte mit der Familie im Alter von sechs Jahren nach Wien, wo er die Schule besuchte und später an der Universität Philosophie und Germanistik studierte. Kehlmann (51) wurde vor allem durch seinen Weltbestseller "Die Vermessung der Welt" (2005) bekannt und gehört zu den bedeutendsten Stimmen der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Er lebt in New York und Berlin. Sein 2023 auf Deutsch erschienener Roman "Lichtspiel" war dieses Jahr für den International Booker Prize nominiert, ging dort aber leer aus.