Das Spektrum der Objekte reicht von einem "Fettberg" aus der Kanalisation über die Hungerstreikmedaille der Suffragette Emmeline Pankhurst bis zu römischen Schreibtafeln. Das neue Museumsgelände wird in zwei Phasen eröffnet: Die ehemals verlassene viktorianische Markthalle aus den 1880er-Jahren, in der die ständigen Galerien untergebracht sind, wartet ab dem Wochenende auf Besucherinnen und Besucher. Eine Geflügelmarkthalle aus den 1960er-Jahren, die ein Lernzentrum, Räume für Wechselausstellungen und ein interaktives Sammlungsdepot beherbergen soll, öffnet 2028.

Das London Museum, vormals Museum of London, schloss 2022 seinen alten Standort nahe dem Barbican Centre. Die Wiedereröffnung bietet u.a. die bisher umfangreichste Ausstellung des Cheapside-Schatzes mit funkelnden Juwelen aus Indien, Lateinamerika und dem Nahen Osten, die im 17. Jahrhundert vergraben und 1912 von Arbeitern in der Nähe der St. Paul's Cathedral entdeckt wurden.

Wieder zu sehen ist für sechs Monate auch wieder eine Weste, die Karl I. vermutlich bei seiner Enthauptung 1649 im Zentrum Londons trug, die zur kurzlebigen Republik führte. Zu den zeitgenössischeren Exponaten gehören Banksys "Piranhas", ein Polizeiwachehäuschen, das der Künstler mit Fischen verzierte, und die Gitarre, die Paul Simonon von der Londoner Punkband The Clash 1979 auf der Bühne zerschmetterte.

INFO: www.londonmuseum.org.uk