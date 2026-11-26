Das Besondere an der neuen Compilation: Gabriel hat seit Jahresbeginn immer zu Vollmond einen der Songs bereits veröffentlicht und ausgiebig erklärt. Der Überraschungseffekt ist dadurch naturgemäß gering, die physische Aufbereitung allerdings die Anschaffung wert: Wie schon bei "i/o" wurde jeder Track als "Bright-Side-Mix" und als "Dark-Side-Mix" abgemischt, was nach schneller Kopfrechnung 26 Titel ergibt, die auf vier CDs bzw. zwei Doppelalben gepackt werden.

Wieder beschäftigt sich der frühere Genesis-Frontman mit den Themen Natur, Zeit, Mensch und Umwelt bis hin zur Frage neuer Technologien und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft. Gabriel sieht künstliche Intelligenz als unaufhaltsame, tiefgreifende Transformation, die man kreativ nutzen statt bekämpfen sollte, allerdings unter Einhaltung internationaler Regeln. "Ich schreibe viel darüber, wo man im Leben seinen Platz hat", erklärt Gabriel seinen Antrieb.

Entstanden sind die Titel teilweise seit Erscheinen des Vorgängers, manche Songideen wälzte Gabriel hingegen jahrzehntelang. Gabriel: "Die meisten Leute sind viel schneller - aber ich habe kein Problem damit, meinen eigenen Prozess zu verstehen." Aufgenommen wurde der Großteil des Materials in den von ihm gegründeten Real World Studios, umgeben von seinen langjährigen Musiker-Kollegen David Rhodes, Tony Levin und Manu Katché. Über die beiden spiegelgleichen Albumtitel räsoniert der 76-Jährige: "Künstler haben die Aufgabe, in den Nebel zu blicken und, wenn sie etwas erkennen, uns einen Spiegel vorzuhalten".

(S E R V I C E - https://petergabriel.com )