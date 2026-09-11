Musikrätselshow "The Masked Singer" mit Änderungen

Bisher mussten die maskierten Promis über Wochen abgeschirmt und ihre Terminkalender auf die Live-Auftritte abgestimmt werden. Ein immenser logistischer Aufwand. In der neuen Staffel ändert sich das nun - die Shows sind voraufgezeichnet. Der Sender begründet das unter anderem mit der damit vereinfachten Personalakquise.

Früher durfte das Fernsehpublikum zu Hause entscheiden, welcher Promi seine Maske ablegen muss - bekam er zu wenige Stimmen, musste er sich aus seinem Schildkröten-, Dalmatiner-, Discokugel- oder Was-auch-immer-Outfit schälen. Nun ist die Show aufgezeichnet, deshalb wandert die Demokratie vom heimischen Sofa ins Studio: Dort bestimmt fortan das Saalpublikum, wer seine Maske ablegen muss. Für die Shows konnte man ganz normal Tickets kaufen.

"The Masked Singer" hat einen Höhepunkt, auf den alles zusteuert: die Enttarnung eines Promis und das große "Was, der?"-Staunen im Publikum. Früher ging die Show mit diesen Momenten durchaus spärlich um. Nun wird am Tempo gedreht. In den ersten vier Shows (von insgesamt sechs) treten jeweils vier Masken an - von denen zwei direkt gelüftet werden. Die anderen beiden kommen direkt ins Halbfinale. Es wird also recht rasch viele Demaskierungen und Entscheidungen geben.

Matthias Opdenhövel (56) führt weiter durch die Show. Auch im Rateteam gibt es bekannte Gesichter: Moderatorin Verona Pooth und Komiker Chris Tall werden die ersten Tipps abgeben, welche Promis sich unter den Masken verstecken. Sie hatten bereits in der zwölften Staffel über diese Frage gegrübelt.