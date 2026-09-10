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Harry Styles setzt Tour 2027 ohne Österreich-Stopp fort

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Harry Styles will sich auch im kommenden Jahr on stage austoben
©Afp, APA, ADRIAN DENNIS
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Pop-Superstar Harry Styles (32) hat eine Fortsetzung seiner Tour für das Jahr 2027 angekündigt. Die Konzertreihe startet im April 2027 in den USA und führt dann Anfang Juli nach Europa mit Stopps u.a. in Berlin, Paris, Madrid, Rom oder London. Ein Auftritt in Österreich ist nicht angekündigt.

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Der aus England stammende Musiker, der mit der Boyband One Direction berühmt geworden war, ist seit Mai auf Tournee. Begonnen hatte er seine "Together, Together"-Tour in Amsterdam. Aktuell spielt er in New York, wo gleich 30 Konzerte im Madison Square Garden geplant sind. Der Musiker spielt dieses Mal Konzert-"Residencies": Anstatt also viele verschiedene Städte für jeweils nur einen Abend zu besuchen, bleibt er für mehrere Termine am selben Ort.

Zugleich ließ der Brite, der im März sein viertes Album "Kiss All the Time. Disco, Occasionally" mit Hits wie "Aperture" veröffentlicht hatte, offen, wie es nach der Tour weitergeht. "Was danach für mich kommt, weiß ich selbst noch nicht, aber ich bin gespannt darauf, es herauszufinden", postete Styles. Der Sänger hatte sich auch nach seiner letzten Tournee für eine Weile aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

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