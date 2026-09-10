Sensationeller Fund erleuchtet Blitzkult der Römer in Hadriansvilla

Die etwa 40 mal 35 Zentimeter große Marmortafel lag nach Angaben des italienischen Kulturministeriums noch an ihrem ursprünglichen Platz. Gerade dieser Umstand macht den Fund besonders wertvoll. Die Archäologen vermuten, dass sich dort einst ein sakral abgegrenzter Bereich befand, der mit der rituellen Weihe eines vom Blitz getroffenen Ortes verbunden war.

Für die Römer war ein Blitzeinschlag weit mehr als ein Naturereignis. Ein vom Blitz getroffener Ort galt als "religiosus" - also als dem göttlichen Bereich zugehörig. Solche Stellen durften nicht einfach wie gewöhnliche Orte behandelt werden. "Die Archäologie ermöglicht es, anhand materieller Spuren Einblicke in die Gedankenwelt, Rituale und die Beziehung der Menschen zum Göttlichen zu gewinnen", kommentierte der italienische Kulturminister Alessandro Giuli in einer Presseaussendung.

Die Hadriansvilla ist eine 80 Hektar große Anlage. Der Palast wurde zwischen den Jahren 117 und 138 nach Christus für den römischen Imperator Hadrian gebaut. Die UNESCO bezeichnete die Anlage als Meisterwerk der Baukunst in der antiken mediterranen Welt.