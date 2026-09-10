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Sensationeller Fund erleuchtet Blitzkult der Römer in Hadriansvilla

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Die berühmte Hadriansvilla bei Tivoli
©Afp, LAURENT KALFALA, APA
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Ein seltener Fund gibt Archäologen neue Einblicke in die religiöse Welt des antiken Rom: In der berühmten Hadriansvilla bei Tivoli haben Forscher eine Marmortafel entdeckt, die offenbar mit dem römischen Blitzkult verbunden ist. Die Inschrift lautet "Fulgur Submanium" - ein Hinweis auf einen nächtlichen Blitz, der dem Gott Summanus zugeschrieben wurde.

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Die etwa 40 mal 35 Zentimeter große Marmortafel lag nach Angaben des italienischen Kulturministeriums noch an ihrem ursprünglichen Platz. Gerade dieser Umstand macht den Fund besonders wertvoll. Die Archäologen vermuten, dass sich dort einst ein sakral abgegrenzter Bereich befand, der mit der rituellen Weihe eines vom Blitz getroffenen Ortes verbunden war.

Für die Römer war ein Blitzeinschlag weit mehr als ein Naturereignis. Ein vom Blitz getroffener Ort galt als "religiosus" - also als dem göttlichen Bereich zugehörig. Solche Stellen durften nicht einfach wie gewöhnliche Orte behandelt werden. "Die Archäologie ermöglicht es, anhand materieller Spuren Einblicke in die Gedankenwelt, Rituale und die Beziehung der Menschen zum Göttlichen zu gewinnen", kommentierte der italienische Kulturminister Alessandro Giuli in einer Presseaussendung.

Die Hadriansvilla ist eine 80 Hektar große Anlage. Der Palast wurde zwischen den Jahren 117 und 138 nach Christus für den römischen Imperator Hadrian gebaut. Die UNESCO bezeichnete die Anlage als Meisterwerk der Baukunst in der antiken mediterranen Welt.

This picture taken on May 25, 2012 shows a view of the archaeological complex of Hadrian's Villa in Tivoly. The Italian government on Friday ditched plans to build an emergency rubbish dump near Hadrian's Villa, the famous emperor's summer residence near Rome, which had sparked outrage in Italy. AFP PHOTO / LAURENT KALFALA (Photo by LAURENT KALFALA / AFP)

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