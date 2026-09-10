Heino nach Herz-OP wieder fit

"Und damit ist nicht zu spaßen", so der Entertainer. Heino hatte bereits 2007 wegen verengter Herzkranzgefäße behandelt werden müssen. "Ich habe mich nach meiner OP ein paar Tage geschont und bin dann direkt wieder auf die Bühne zurückgekehrt. Das war für mich die beste Medizin", sagte er. In diesem Jahr absolviert der Sänger dem Bericht zufolge fast 100 Konzerte. Seine nächste Deutschlandtour soll im Jänner beginnen.