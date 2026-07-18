ABO

Montreux Jazz Festival zum Jubiläum gut besucht

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
3 min
Veranstalter ziehen "äußerst erfreuliche" Bilanz
©APA/APA/AFP/FABRICE COFFRINI
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Die 60. Ausgabe des Montreux Jazz Festivals hat mehr als 250.000 Besucherinnen und Besucher angezogen. Die durchschnittliche Auslastung der kostenpflichtigen Veranstaltungen vom 3. bis 18. Juli im renovierten Kongresszentrum lag bei 91 Prozent.

von

Während das Festival sich darauf vorbereitete, am Samstag seinen letzten Abend mit den Konzerten der beiden Blues- und Rock-Giganten Van Morrison und James Taylor zu erleben, zog Festivalleiter Mathieu Jaton am Freitag vor Medien eine "äußerst erfreuliche" Bilanz der Jubiläumsausgabe. Die 60. Ausgabe markierte zugleich die Rückkehr in das sanierte Kongresszentrum nach zwei Covid-Jahren und zwei Jahren an Ausweichorten, in denen jedes Mal alles neu habe erfunden werden müssen.

Auf künstlerischer Ebene zeigte sich Jaton erfreut über "äußerst beeindruckende Momente" in einer "reichhaltigen und intensiven" Ausgabe. Die "Carte blanche" für die britische Sängerin Raye habe es mit den Überraschungsgästen Mark Ronson und Alicia Keys ermöglicht, sechs Jahrzehnte Festivalgeschichte zu durchlaufen.

In ihrem Gefolge hätten zahlreiche Künstlerinnen und Künstler der neuen Generation ihre Verbundenheit mit der Veranstaltung zum Ausdruck gebracht. Der Festivalleiter zeigte sich sehr berührt von Sienna Spiro (20) und ihrer Hommage an Nina Simone sowie von Liniker (26), welche die brasilianische Musik auf erfrischende Weise neu interpretiert habe.

Mit diesen Konzerten sowie denen von PinkPantheress, Tyla oder Zara Larsson "konnte ein junges Publikum das Stravinski-Theater mit Begeisterung für sich einnehmen", freute er sich. "Wir haben außerdem eine echte Überraschung mit dem Japaner ¥øu$uk€ ¥uk1mat$u erlebt, der gezeigt hat, dass Techno auch aus dem Jazz hervorgeht."

Zu den Headlinern zählte Jaton Moby, Nick Cave sowie "Größen des Jazz" wie Marcus Miller mit seiner Hommage an Miles Davis und Charles Lloyd, der bereits bei der ersten Ausgabe des Festivals im Jahr 1967 dabei war. Das Programm des Festivals umfasste mehr als 700 kostenlose und kostenpflichtigen Konzerte in den Innen- und Außenbühnen. Das Budget der Veranstaltung blieb unverändert bei 30 Millionen Franken (rund 32 Mio. Euro). Die nächste Ausgabe findet vom 2. bis 17. Juli 2027 statt.

This photograph shows Canadian hard rock band Danko Jones performing on the Auditorium Stravinski during the 60th Montreux Jazz Festival, in Montreux, Switzerland, on July 13, 2026. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ Der Komponist hat seit Jahren gesundheitliche Probleme
News
"Bild": Komponist Siegel nicht mehr in künstlichem Koma
++ ARCHIVBILD ++ Rapper kritisiert Entscheidung
News
Danger Dan wegen Songtext aus ZDF-Sendung ausgeladen
Die drei verbliebenen Stones-Mitglieder verbuchen weiter Erfolge
Schlagzeilen
Charts-Rekord für Rolling Stones in Deutschland
++ ARCHIVBILD ++ Anders schließt Comeback nach Bohlen-Vorstoß aus
News
Bohlen will Modern Talking-Comeback, Thomas Anders nicht
++ ARCHIVBILD ++ William Shatner hat im hohen Alter Großes vor
News
"Star Trek"-Star William Shatner kündigt Metal-Konzert an
Cruise lobt den Film seiner Schauspielkollegen: "Ein toller Kinoabend"
Schlagzeilen
Tom Cruise preist den neuen Kinofilm "Die Odyssee"
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER