Danger Dan wegen Songtext aus ZDF-Sendung ausgeladen

Vorgesehen war laut ZDF der Auftritt Danger Dans gemeinsam mit dem Pianisten Igor Levit mit dem Song "Keine Angst", in dem es um das Thema "Widerstand gegen Rechtsextremismus" gehe. Der Liedtext könne aber als Aufruf zu Gewalt verstanden werden, teilte das ZDF weiter mit. "Ein solcher Aufruf stünde im klaren Widerspruch zu den Programmrichtlinien des ZDF."

Bei der Vorbereitung der Sendung habe man sich redaktionell intensiv damit beschäftigt, auch die Geschäftsleitung des Senders sei beteiligt gewesen. Man sei zu der Bewertung gekommen, dass dieser Widerspruch im Anschluss an die mehr als siebenminütige Live-Performance auf der Bühne nicht mehr aufzulösen gewesen wäre, erklärte das ZDF.

Vor diesem Hintergrund sei entschieden worden, "sich zeitnah dokumentarisch-journalistisch mit dem Lied von Danger Dan zu befassen und an einer anderen Stelle im Programm aufzuarbeiten". Das Veto gegen den Auftritt in der Sendung sei ganz kurz vor der Aufzeichnung gekommen, hieß es in einer Mitteilung der Promotion-Agentur Check Your Head.

Danger Dan schrieb auf Instagram, er und Igor Levit hätten einen wunderschönen freien Tag in München gehabt, allerdings unverhofft, eben wegen der Absage. Eine offizielle schriftliche Begründung für die Ausladung habe man vom ZDF bisher nicht erhalten. Das Lied habe dem Sender seit Wochen vorgelegen. Danger Dan sprach von einem Eingriff in die Meinungs- und Kunstfreiheit. Veröffentlicht werden soll der neue Song in der Nacht auf Freitag.