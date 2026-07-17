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Charts-Rekord für Rolling Stones in Deutschland

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Die drei verbliebenen Stones-Mitglieder verbuchen weiter Erfolge
©APA/APA/AFP/TIMOTHY A. CLARY
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1965 war erstmals ein Rolling-Stones-Album an der Spitze der Deutschen Charts und nun schaffen die britischen Rocker es erneut: "Foreign Tongues" liegt aktuell auf Platz eins der Auswertung, wie GfK Entertainment als Ermittler der Offiziellen Deutschen Charts mitteilte.

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"Ihnen gelingt der erfolgreichste Start einer internationalen Band seit über eineinhalb Jahren und mit 61 Jahren der größte Abstand zwischen zwei Nummer-eins-Alben in der deutschen Chartgeschichte - denn 'The Rolling Stones No. 2' markierte 1965 ihre erste LP-Spitzenplatzierung", heißt es von der GfK. Insgesamt war die britische Rockband damit zwölfmal an der Spitze der deutschen Albumcharts, zuletzt mit "Hackney Diamonds" im Jahr 2023.

Die Stones um Mick Jagger (82), Keith Richard (82) und Ronnie Wood (79) haben durch den Erfolg von "Foreign Tongues" nun noch ein paar mehr Rekorde aufzuweisen, erläutert die GfK weiter. Die Stones sind die Band mit den meisten Top-10-Platzierungen (218 Stück) und der internationale Act mit den meisten Chartalben insgesamt (86 Stück). "Nur James Last brachte noch mehr Platten in der Top 100 unter."

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