"Bild": Komponist Siegel nicht mehr in künstlichem Koma

Eine unmittelbare Bestätigung der Familie gab es zunächst nicht. Auf Instagram hatte Siegels Familie am 6. Juli über den Gesundheitszustand des Komponisten informiert. Demnach lag er im künstlichen Koma, konnte aber selbstständig atmen. Giulia Siegel hatte auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur die Echtheit des Beitrags bestätigt.

Siegel hat nach Angaben auf seinem Instagram-Account mehr als 3.000 Lieder veröffentlicht, zu den bekanntesten zählen "Griechischer Wein" und "Ein bisschen Frieden" - der Titel, mit dem die Sängerin Nicole 1982 den Eurovision Song Contest (ESC) gewann. In den vergangenen Jahren war Siegel mehrfach erkrankt, unter anderem an Krebs.