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"Star Trek"-Star William Shatner kündigt Metal-Konzert an

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++ ARCHIVBILD ++ William Shatner hat im hohen Alter Großes vor
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Der 95-jährige "Star Trek"-Star William Shatner hat einen Debüt-Auftritt mit seiner Heavy-Metal-Band The *uckers angekündigt. Der Kanadier, der mit seiner Rolle als Captain Kirk in "Star Trek" weltberühmt wurde, teilte auf Instagram eine Mitteilung, laut der er mit seiner Band am 20. September bei einem Musikfestival in Chicago auftreten soll.

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Zu einem Bild, auf dem er in Lederjacke in gespielter Drohgebärde eine Gitarre schwingt, schrieb er: "Das ist ein Ereignis, von dem du deinen Enkelkindern bestimmt noch erzählen wirst!" Shatner soll bei dem Festival neben Künstlern wie Alanis Morissette, Morrissey, Iggy Pop und Patti Smith auftreten. Er werde einen "Vorgeschmack auf Material aus seinem kommenden Heavy-Metal-Album geben", hieß es. Neben der "Star Trek"-Ikone werden noch zwei Gitarristen, ein Bassist und ein Schlagzeuger als Mitglieder seiner Band aufgeführt.

Der Kanadier, der im März 95 Jahre alt wurde, hatte im vergangenen Februar angekündigt, dass er unter die Heavy-Metal-Musiker gehen wolle. Über diesen ungewöhnlichen Quereinstieg zeigt sich Shatner humorvoll: In einem weiteren Post auf Instagram stellte er schelmisch Forderungen, die ihm nun als "Heavy-Metal-Rockgott" zustünden - unter anderem solle die Stadt Chicago ihm zu Ehren ein Boot umbenennen, vom Veranstalter wünsche er sich eine Schüssel Sauerkraut in seinem Umkleidezimmer, schrieb er.

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