Monti Beton feiern 45 Jahre mit Konzert im Burgtheater

"Wir haben in all den Jahren schon an vielen außergewöhnlichen Orten gespielt. Dass wir unseren 45er jetzt im Burgtheater feiern können, ist für uns schon etwas ganz Besonderes", ergänzte der Musiker. 2024 konnte man etwa mit Hans Krankl, der seit mehr als 20 Jahren immer wieder bei Monti Beton mitsingt, die Staatsoper ausverkaufen.

Statt sich auf ein Repertoire festzulegen, machte Monti Beton die musikalische Vielfalt zum Prinzip. Mehr als 40 verschiedene Spezialprogramme im Zeichen von etwa Elvis, den Beatles oder Bob Dylan entstanden. "Die Freude an der Musik ist noch immer da. Wahrscheinlich ist genau das einer der Gründe, warum wir das schon so lange miteinander machen", betonte Schreiber.

Monti Beton versteht sich selbst nicht als klassische Coverband. Songs der Rock- und Popgeschichte möglichst originalgetreu nachzuspielen, sei nie der Anspruch gewesen. Vielmehr gehe es darum, sich intensiv mit der Musik und ihren Künstlern auseinanderzusetzen und den Liedern einen eigenen Monti-Beton-Stil zu geben, wurde betont.

"Bei 45 Jahren kommt natürlich einiges zusammen", so Schreiber mit Blick auf das Jubiläumsprogramm. "Da gibt es Songs, Programme und Geschichten, die einfach zu Monti Beton gehören. Wir wollen aber keinen nostalgischen Rückblick machen, sondern einen Abend, der genauso lebendig ist wie unsere Konzerte heute."

(S E R V I C E - www.montibeton.com )