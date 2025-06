Leserbriefe zur NEWS-Kultur, Juni 2025

Lieber Heinz Sichrovsky,

es ist schon erstaunlich. Milo Rau veranstaltet seine zweiten Festwochen und es gibt keine Aufregung darüber, was während dieser Festwochen passiert. Die teilweise heftigen Debatten des Vorjahres sind irgendwie in gleichgültiger Ergebenheit versunken. Nicht einmal die Aufführung von Elfriede Jelineks "Burgtheater" brachte die vielleicht vom Intendanten gewünschte Empörung. Die Veranstaltungen sind trotzdem offenbar gut besucht, das ist nicht nichts. Aber wenn man nicht mehr ganz so jung ist, erinnert man sich wie Sie an künstlerische Weltklasseereignisse, die bahnbrechend waren. Ihre Frage, was denn die Festwochen wollen, ist nicht so leicht zu beantworten. Man rührt offenbar ein bisschen in den Wunden der Gesellschaft, versucht ein bisschen Tumult anzuzetteln und spricht pathetisch von Liebe. Diese Strategie scheint es zu schaffen, für den kommerziellen Erfolg genügend Leute anzuziehen. Vielleicht!

Aber was hat das mit "Wiener Festwochen" zu tun? Barbara Beer schrieb im Kurier nach der Eröffnung vor dem Wiener Rathaus: "Eine Festwocheneröffnung für alle? Naja." Genauso sehe ich den Verlauf dieser Festwochen., nämlich "naja". Niemand regt sich mehr auf, niemand strahlt in überschäumender Freude über kulturelle Höhepunkte. Festwochen für alle Wiener? Naja. Am Ende Ihrer Ausführungen überkommt mich ein leiser Schrecken. Sie erwähnen Intendant Markus Hinterhäuser mit Castelluccis magischem Gluck-"Orpheus" in Wien von 2015. Dann ging er nach Salzburg. Wäre es denkbar, dass Milo Rau vielleicht einmal Nachfolger von Markus Hinterhäuser in Salzburg wird? Ihm selbst würde das sicher gefallen, da gäbe es genug Potential für Aufregung. Aber nein, diese Vision will ich schnell wieder verschwinden lassen zu Gunsten von "Wien, Wien nur du allein, sollst stets die Stadt meiner Träume sein:" Die Wiener Festwochen halten das aus. Eine Weile.

Ich grüße sie wie immer herzlich, schönes Pfingstwochenende Riki Pacik