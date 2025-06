Spitzentöne: Die große, glückliche Sause der Wiener Festwochen

Ein, zwei Stunden länger, so schrieb ich damals in meiner Kritik, hätte es schon noch dauern dürfen. 1990 war das, nach einem Gastspiel des Deutschen Theaters Berlin im Theater an der Wien. Gastgeber waren – wer sonst? – die Wiener Festwochen, die damals ehrenamtlich von der Wiener Kulturstadträtin Ursula Pasterk geleitet wurden. Was mich da so im Innersten beglückt und durchgeschüttelt hat, wollen Sie jetzt wissen. „Hamlet“ war das, übersetzt und in acht Stunden Länge inszeniert von Heiner Müller, der auch seine eigene „Hamletmaschine“ integrierte. Die Übersetzung folgt Shakespeare bis aufs Satzzeichen. Aber worum es Ulrich Mühe an der Spitze eines grandiosen Ensembles zu tun war, bedurfte keiner Erläuterung: In seiner strengen Maßlosigkeit trug dieser „Hamlet“ die versunkene DDR zu Grabe.

In gesellschaftlichen, politischen oder ästhetischen Umbruchzeiten neigt das Theater oft dazu, über seine Ufer zu treten. 1998 legte die Burg mit dem siebenstündigen „Sportstück“ die Spur zum Nobelpreis für Elfriede Jelinek. Peter Stein trotzte der überhandnehmenden Postdramatik anno 2000 in Hannover mit einem 21-stündigen, jedem Goethe’schen Wort verpflichteten „Faust“.