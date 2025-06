Spitzentöne: Internet-Kampagnen, gegen die man sich wehren kann

Und noch etwas kann ich: Ich kann Ihnen die Feministin und Linksdenkerin Gertraud Klemm als hervorragende Schriftstellerin ans Herz legen. Ihre Romane „Herzmilch“ und „Aberland“ rechne ich zum Besten dessen, was bisher Frauen­literatur genannt wurde. Jetzt wurde sie „gecancelt“ (um mich zumindest durch die Anführungszeichen vom Anti-Wort zu distanzieren).

Die Anthologie „Das Pen!smuseum“, herausgegeben von Mareike Fallwickl und Eva Reisinger, führte den Namen Klemm sogar auf der Titelseite, ehe er nun mitsamt dem Beitrag verschwunden ist. Wie das? Sie hat sich vor drei Jahren in einem Standard-Kommentar ironisch zu semantischen Meinungsverschiedenheiten in Diversitätsfragen geäußert: „Wer ,Frau‘ sagt, um die ganz normale, nicht auszurottende Geschlechterungerechtigkeit zu verbalisieren, ist transfeindlich und am Binären festhaltend.“ Das haben nun „Userinnen“ ausgegraben und sich beim Leykam-Verlag beschwert. Der hat ihnen vielmals gedankt und Gertraud Klemm aus dem Projekt eliminiert.

Nun will ich mich weder in soziolinguistische Interna einmengen, noch den Herausgeberinnen Vorwürfe machen. Selbst für die gut beschäftigte Fallwickl ist der Ausfall eines Buchprojekts keine Bagatelle. Aber die Verlagsleitung soll sich genieren. Internetkampagnen sind nämlich nur so stark, wie Entscheidungsträger und Eigentümer schwach sind. Der Mähdrescher wütet mittlerweile in Literaturbelangen gegen Ungeahnt: von Karl May bis Astrid Lindgren, von Monika Gruber bis Gertraud Klemm. Dem Monstrum Zucker in den Tank zu schütten, z. B. durch Spott und Boykott, kann nicht falsch sein.