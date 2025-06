Umbruchszeiten in der Josefstadt: Mit September 2026 müssen 40 Prozent des Ensembles gehen

„Nach 20 Jahren nötig“

Die in St. Pölten äußerst erfolgreiche, bis in die „New York Times“ wahrgenommene Designata antwortet ausführlich: Die „Neupositionierung und -sortierung“ des Hauses sei nach zwanzigjähriger Intendanz nötig und von Eigentümerseite erwünscht. Auch müsse deutlich gespart werden – schon Föttinger habe nach Corona die Doppelvorstellungen an Wochenenden ausgesetzt. Nun seien manche Schauspieler unterbeschäftigt, Ausgewogenheit auch hinsichtlich „Gagenhöhe und Ensemblepolitik“ sei das Ziel. Der Betriebsrat sei, auch in sozialen Belangen, immer eingebunden gewesen.

Das Ensemble werde in noch nicht feststehendem Ausmaß verkleinert, es werde aber auch Neuzugänge geben. „Sämtliche Publikumslieblinge“ würden weiterbeschäftigt, die Direktorin nennt „Ulli Maier, Joseph Lorenz, Marcus Bluhm, Michael Dangl, Marcello de Nardo, Claudius von Stolzmann, Maria Köstlinger, Alexandra Krismer, Paul Matic, Johannes Krisch, Martina Ebm, Bernhard Schir, Ulrich Rheinthaller und viele andere“. Zu Letztgenannten zählen laut Hausinformation u. a. auch Günter Franzmeier, Alexander Absenger, Nils Arztmann, Raphael von Bargen, Robert Joseph Bartl und Johanna Mahaffy. Die Gastverträge mit Andrea Jonasson, Erwin Steinhauer und Robert Meyer sind dringlich zur Verlängerung vorgesehen.

Föttinger und Cervik willkommen

Den anderen, vor allem solchen im Pensionsalter, will man Gastverträge anbieten. Allen voran Marianne Nentwich, von der aber zu hören ist, dass sie ihre Tätigkeit am Haus mit der Turrini-Uraufführung beschließen will.

Insgesamt wird hier noch nachzuschärfen sein. Laut Hausradio übernimmt Marie Rötzer aus Föttingers Abschiedssaison Nikolaus Habjans schon in Berlin gefeierte Hitler-Groteske „Schicklgruber“. Dazu „Sommernachtstraum“ und einen Schwank um Sherlock Holmes, beide mit vielen Abgängern. Dann das Solo „Ein deutsches Leben“ mit der großen Lore Stefanek, die aber erklärtermaßen mit Föttingers Abschied in Pension gehen will. Schließlich das Kammerspiel „Die Tanzstunde“ mit dem pretiosenhaft kauzigen André Pohl und der kaum zu ersetzenden Unterschiedspielerin Katharina Klar. Die aber unkommunizierbarerweise gehen sollen.

Und wie, um zuletzt ans Eingemachte zu gelangen, verhält es sich mit dem noch aktiven Regentenpaar? Marie Rötzer: „Wenn Herr Föttinger und Frau Cervik als Schauspiel-Gäste dem Publikum erhalten bleiben wollen, sind sie von meiner Seite herzlich dazu eingeladen.“ Zusatz: „Mir war und ist es ein Anliegen, mit Herrn Föttinger einen würdevollen und konfliktfreien Übergang herzustellen. Sie können sich denken, dass dies nicht immer einfach ist.“ Aber was ist schon einfach am Theater?