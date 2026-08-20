Kraftwerk-Gründer Ralf Hütter ist 80

Er kam 1946 in Düsseldorf zur Welt und wuchs in bürgerlichen Verhältnissen auf, lernte jung Englisch und Französisch. Dass Aufwachsen in privilegierten Verhältnissen brachte Hütter und Kraftwerk-Mitgründer Florian Schneider immer mal wieder den Ruf der reichen Kinder ein, die nur durch das Geld der Eltern die Mittel für die Musik hatten. Hütter wies das empört zurück: Als er und Schneider den Eltern verkündeten, für die Musik das Studium zu schmeißen, sei die monatliche Unterstützung gestrichen worden.

Den finanziellen Verlust der elterlichen Schecks konnten die Kraftwerk-Gründer mit ihrem musikalischen Erfolg schnell kompensieren. In ihrem eigenen Kling-Klang-Studio produzierten sie 1970 das erste Album "Kraftwerk", das es direkt bis auf Platz 30 der Charts schaffte. Das Lied "Ruckzuck" von dem Album wurde zur Erkennungsmelodie der Fernsehsendung "Kennzeichen D".

Nach dem ersten Erfolg stieg Hütter kurzzeitig bei Kraftwerk aus. "Man kann meinen Bruch mit der Gruppe mit einer erotischen Beziehung zu einer Frau vergleichen, die sich dann mit der Zeit abkühlt", sagte er der Musikzeitschrift "Rolling Stone" 1971.

Die erloschene Erotik entflammte aber bald wieder - und das Konzept von Kraftwerk wurde klarer und pointierter. Mit dem vierten Album "Autobahn" schufen sie einen Meilenstein der elektronischen Musik. Die erste Seite der Schallplatte bestand nur aus dem Titellied - "Autobahn" war ein mehr als 20-minütiges Stück, mit wenig Text. "Wir fahr'n fahr'n fahr'n auf der Autobahn" funktionierte auch international - Hörer in den USA sollen oft "fun fun fun auf der Autobahn" rausgehört haben.

Das Album wurde ein Welterfolg. Allerdings schien Kraftwerk vor allem im Ausland ein Publikumsmagnet zu sein. Während dort die Tourneen schnell ausverkauft waren, musste die "Autobahn"-Tour in Deutschland mangels Interesse abgesagt werden. Dennoch begann Mitte der 70er Jahre die erfolgreichste Phase der Gruppe. Ihr Album "Radio-Aktivität" stand 1975 und 1976 lange in den Charts. 1976 folgte "Trans-Europa-Express", das als einflussreich für den entstehenden Hip Hop gilt.

Hütter und Schneider erwiesen sich als Avantgarde. 1978 traf "Die Roboter" - legendäre Textzeile "Wir sind die Roboter" - den Zeitgeist, der von Sorgen vor der neuen Technik geprägt war. Kraftwerk setzten zunehmend auf eine Entpersonalisierung, arbeiteten mit roboterartigen Figuren auf der Bühne. "Das Model" auf dem nächsten Album "Die Mensch-Maschine" folgte als Hit, dann lange vor dem allgemeinen Siegeszug des Computers 1981 "Computerwelt". 1983 erschien zum 80. Geburtstag der Tour de France die gleichnamige Single dazu.

Die erfolgreiche Musik verknüpfte sich bei Kraftwerk mit perfekt inszenierten Bühnenauftritten und legendär gewordenen Grafiken. Eigentlich alles Zutaten für ein Höchstmaß an Glück und Zufriedenheit der Protagonisten - aber tatsächlich war die Geschichte der Band zwischenmenschlich immer wieder kompliziert. Bandmitglieder wechselten, untereinander gab es ein Geschäftsverhältnis, keine Freundschaft.

2007 kam es zum Bruch der beiden Gründer Ralf Hütter und Florian Schneider. Über Nacht hatte Schneider aus dem Studio seine Instrumente geholt und jeden Kontakt zu Hütter abgebrochen. Erst kurz vor Schneiders Tod im Jahr 2020 versöhnten sich die beiden Männer.

Hütter macht mit Kraftwerk seit Jahren immer weiter, für den mit einem Grammy für sein Lebenswerk ausgezeichneten Musiker und Komponisten ist das der Lebensinhalt. Auf die Frage, wie sein Leben ohne Kraftwerk geworden wäre, sagte er der "Zeit" nur knapp: "langweilig".