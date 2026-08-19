Panettiere protestierte kurz vor Tod gegen Meeresparks

Panettiere sagt in dem Video: "Stellen Sie sich vor, Sie müssten Ihr ganzes Leben in einer Badewanne verbringen." So sei das Leben von Delfinen und Walen in winzigen Becken in Meeresparks. "Wir können das beenden. Sie und ich", so Panettiere. Am Ende heißt es: "Versprechen Sie heute, niemals einen Meerespark zu besuchen, der Delfine in extremer Gefangenschaft hält. Gemeinsam können wir dieser Grausamkeit ein Ende setzen." Das Portal "Page Six" berichtete unter Berufung auf einen Peta-Sprecher, dass die Kampagne am 22. Juli entstanden sei.

Panettiere, die frühere Verlobte von Ex-Boxweltmeister Wladimir Klitschko, war am Sonntag (Ortszeit) in Greenville im US-Bundesstaat South Carolina in einer Wohnung tot aufgefunden worden, wie US-Medien unter Berufung auf die Polizei berichteten. "Mit tiefer Trauer geben wir den tragischen Tod unserer geliebten Hayden bekannt", zitierten der Sender ABC und andere Medien aus einer Mitteilung ihres Vaters. Die Schauspielerin ("Scream 4", "Scream 6", "Heroes" und "Nashville") wurde 36 Jahre alt.