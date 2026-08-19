Vom Kinostar zur Ärztin - Marianne Koch wird 95

Mit dem Älterwerden geht Marianne Koch nach eigenen Worten gelassen um. Das kann sie auch - so fit wie sie ist. Da klingt es auch ein wenig untertrieben, wenn sie sagt, sie könne noch ganz gut gehen und denken. Dennoch sei es ein "merkwürdiges Gefühl, so alt zu werden", findet die gebürtige Münchnerin. "Obwohl: meine Großmutter und meine Mutter wurden auch 94 Jahre alt."

Wie sie ihren Ehrentag verbringen möchte? "Gemütlich. Mit meiner Familie und meinem kleinen Hund", erzählt sie der dpa. Marianne Koch lebt seit mehr als 50 Jahren am Starnberger See.

Zum vielfältigen Leben der Marianne Koch gehört ein Abstecher in die Glitzerwelt des internationalen Films. Dabei war es gar nicht ihr Plan, mit der Schauspielerei Geld zu verdienen, als sie 1949 in München maturierte.

Marianne Koch begann ein Medizinstudium - die Karriere beim Film startete sie nebenbei, und zwar mit kleineren Rollen während der Semesterferien. Nach dem Physikum 1952 unterbrach sie das Studium, um sich auf den Film zu konzentrieren. Ganz ohne Schauspielunterricht wurde sie für Millionen Kinogänger ein Idol der Wirtschaftswunderjahre.

Marianne Koch stand an der Seite von Curd Jürgens, Heinz Rühmann, O.W. Fischer und Gregory Peck vor der Kamera. Mit Charme bezauberte sie das Publikum. In Helmut Käutners "Ludwig II." gelang ihr 1955 der Durchbruch. Sie spielte darin Prinzessin Sophie, die Schwester von Sisi (Ruth Leuwerik). Für ihren Auftritt in "Des Teufels General" wurde sie ausgezeichnet. Es folgten bis 1970 rund 70 Kinofilme. In dem Sergio-Leone-Klassiker "Für eine Handvoll Dollar" spielte sie an der Seite von Clint Eastwood.

In ihrem neuen Buch erzählt sie von der Zeit, zu der Reisen um die Welt gehörten, das Eintauchen in verschiedene Kulturen und auch eine Einladung beim früheren thailändischen Königspaar Bhumibol und Sirikit. Erfüllung brachte ihr der Glanz der Filmwelt nicht. 1973 kehrte Koch - inzwischen Mutter zweier Söhne - an die Uni zurück und schloss wenige Jahre später ihr Studium mit der Promotion ab.

1985 eröffnete sie in München eine internistische Praxis. Rückblickend sieht sie die Schauspielerei nur als eine langjährige Episode in ihrem Leben an. Bedauert hat sie den Abschied vom Film "nicht eine Sekunde".

Ihre große Bekanntheit beim TV-Publikum im deutschsprachigen Raum verdankt Koch insbesondere dem Ratespiel "Was bin ich?" mit Gastgeber Robert Lembke. Sie gehörte seit den 60er-Jahren mit treffsicheren Fragen genauso fest zu der Sendung wie das Schweinderl, in dem damals die Fünf-Mark-Stücke für die Kandidaten schepperten.

Ihre Passion war und ist aber die Medizin. Sie verfasste mehrere Ratgeber, etwa zum Immunsystem und zum Älterwerden. Bis 2011 stand sie 14 Jahre lang als Präsidentin der Deutschen Schmerzliga vor und ist ihr als Ehrenpräsidentin weiterhin verbunden. Bei Gesundheitsthemen ging Koch stets mit gutem Beispiel voran. Was sind ihre wichtigsten Tipps, um auch im Alter fit zu bleiben? Ausgewogene Ernährung mit Obst, Gemüse, Protein und Kalzium, ausreichend Schlaf, eine positive Einstellung dem Alter gegenüber, Interesse an der Welt und Lust auf Neues sowie viele soziale Kontakte.