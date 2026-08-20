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Weltruhm als Entertainerinnen: Kessler-Zwillinge wären 90

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Alice und Ellen Kessler im Jahr 1986
©APA, dpa, Holger Hollemann
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Lange Beine, schlanke Taillen und stets im Gleichschritt: Als Entertainerinnen erlangten die Kessler-Zwillinge Weltruhm und standen - oder tanzten vielmehr - mit Stars über die Bühne. Am 20. August vor 90 Jahren wurden Alice und Ellen Kessler im deutschen Sachsen geboren, 2025 schieden sie in Grünwald bei München gemeinsam aus dem Leben.

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Sie gehörten zu den ersten, die in den prüden Wirtschaftswunderjahren in Deutschland Bein zeigten. Und wie: Vier Beine mit schier endloser Länge waren es, die in bewundernswertem Gleichschritt über die Revuebühnen steppten. So etwas hatte die Welt in den 1950er-Jahren noch nicht gesehen. Die Welt des Showbusiness empfing die Zwillinge mit offenen Armen.

Am 20. August 1936 erblickten Alice und Ellen im Osten des Deutschen Reichs mit einer halben Stunde Abstand das Licht einer alles andere als schönen Welt. Trotzdem erhielten sie in den Kriegsjahren und danach Ballettunterricht, bis sie 1952 zu ihrem Vater in den Westen übersiedelten. Zum Durchbruch kam es 1955, als sie als Tänzerinnen im Düsseldorfer Revuetheater Palladium tätig waren. Dort wurden sie vom Direktor des weltberühmten Pariser Varieté-Theater Lido entdeckt und engagiert.

Es war der Startschuss einer Weltkarriere, die über Italien in die USA führte, wo die Zwillinge gemeinsam mit Superstars wie Dean Martin und Frank Sinatra auf der Bühne standen - beziehungsweise über die Bretter tanzten. Unvergleichlich blieben bis ins späte Alter ihre Auftritte als Tänzerinnen, die mit ihrem Können und Charme das Publikum verzauberten. Sie traten auch als Sängerinnen auf oder spielten in eher minderwertigen Schlagerfilmchen mit, etwas, was andere besser konnten.

In einem ihrer Schlager trällerten sie: "Wir wollen niemals auseinander gehen". Dieser Satz war Lebensinhalt der beiden. Sie waren unzertrennlich, ihre letzten Lebensjahre verbrachten sie in einem Doppelhaus in Grünewald bei München. Dort schieden sie am 17. November 2025 im Alter von 89 Jahren gemeinsam aus dem Leben.

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