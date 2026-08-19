Céline Dion: Pilates und Ballett für Bühnen-Comeback

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Die kanadische Sängerin Céline Dion bereitet sich nach sechs Jahren Pause intensiv auf ihr baldiges Bühnen-Comeback vor. Dreimal die Woche mache sie Pilates und zweimal die Woche Ballett, verriet die Kanadierin dem Magazin "Harper's Bazaar" in einem Interview. "Es ist so lange her, ich möchte ihnen etwas bieten, um ihnen zu zeigen, wie sehr ich sie vermisst habe", sagte Dion dem Magazin über ihre Fans und die anstehenden Shows.

von APA