236 Millionen für Klimtbild: „Das ist natürlich crazy!“

Kunst sei seit geraumer Zeit ein Statussymbol für jene, die es sich leisten können, sagte der Museumsdirektor, der vermutet, dass der Zuschlag an einen Bieter im arabischen oder asiatischen Raum gegangen ist. Er hoffe, „dass es die Öffentlichkeit wieder zu sehen bekommt“.

In jedem Fall sollten die weltweiten Schlagzeilen über den Rekordzuschlag, der Klimt nach Leonardo da Vinci zum zweitteuersten Künstler bei Auktionen machte, das Interesse für die Kunst aus „Wien um 1900“ weiter ansteigen lassen, glaubt er. „Dieses Interesse hat sich schon bisher kontinuierlich gesteigert“, meinte er unter Verweis auf hohe Besucherzahlen ausgewählter Werke des Leopold Museums in Seoul und Tokio. „Kunst ist neben der Musik ganz klar zum Attraktor für die Destination Wien geworden. Insofern ist so ein Ergebnis natürlich auch Werbung.“