ABO

KI mit Elvis-Songs gefüttert: Millionenklage

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Anthropic sieht sich mit Millionenklage konfrontiert
©Afp, APA, SEBASTIEN BOZON
Die Rechteinhaber der Musik von Elvis Presley haben das KI-Unternehmen Anthropic verklagt. Demnach soll die Entwicklerfirma hinter dem Chatbot Claude 274 Lieder Presleys eingespeist haben, um ihre KI-Modelle zu trainieren - ohne Zustimmung der Verwalter des musikalischen Erbes des King of Rock'n' Roll. Von Anthropic hieß es, man sei mit den Vorwürfen nicht einverstanden und werde sich dagegen verteidigen.

von

News auf Google bevorzugen

In der bei einem kalifornischen Gericht im Namen mehrerer Parteien eingereichten Klage wird Schadenersatz in Gesamthöhe von 41,1 Millionen Dollar (36,7 Mio. Euro) für Urheberrechtsverletzungen gefordert - ausgehend aus bis zu 150.000 Dollar pro Song. Dazu zählen demzufolge ikonische Hits wie "Can't Help Falling in Love", "A Little Less Conversation" und "Return To Sender".

Die Verwalter von Presleys Musik werfen Anthropic zudem vor, Maßnahmen zum Schutz der Musik umgangen und Copyright-Informationen aus den Liedern entfernt oder verändert zu haben.

Nicht zum ersten Mal verklagen Musiklabels KI-Unternehmen wegen Diebstahls und Urheberrechtsverletzungen. Bei der jüngsten Klage handle es sich um das hochkarätigste juristische Vorgehen, das jemals im Namen eines einzelnen Musikers eingeleitet wurde, schreibt das "Billboard Magazin" - schließlich gehe es mit Elvis um den "berühmtesten Musikkünstler aller Zeiten".

Anthropic habe sein gesamtes Geschäftsmodell in nie da gewesenem Ausmaß auf Urheberrechtsverletzungen aufgebaut, hieß es in der Klageschrift.

Auch andere Firmen wie etwa ChatGPT-Entwickler OpenAI sehen sich Vorwürfen und Klagen ausgesetzt, die die Entwicklung ihrer KI-Modelle betreffen. Die Programme müssen zunächst mit Millionen von Daten aus Büchern, Internet oder anderen Quellen trainiert werden, um auf dieser Grundlage möglichst genaue Antworten berechnen zu können.

Indes sind Rechtsfragen oft ungeklärt. KI-Firmen wie Anthropic argumentieren vor Gericht zumeist, dass der Grundsatz von "Fair Use" (faire Nutzung) die Verwendung urheberrechtlich geschützter Inhalte abdecke, da in der Folge etwas Neues entstehe.

This photograph shows a smartphone displaying the logo of the US artificial intelligence safety and research company Anthropic, in Mulhouse on April 21, 2026. (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)

Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Josh Homme findet nichts auf der Welt perfekt
News
Queens of the Stone Age über Liebe und Verlust
++ ARCHIVBILD ++ Lindemann beim Till-Fest in Leipzig im Juli 2026
News
Till Lindemann kündigt neue Welttournee an
++ ARCHIVBILD ++ Regener: Verknüpfung von Politik und Musik nicht hilfreich
News
Sven Regener kann politischen Liedern nicht viel abgewinnen
Trio zu seinen, sagen wir, besten Zeiten
News
"Da Da Da": Trio-Sänger Stephan Remmler wird 80 Jahre
Letzte Kontrollen beim Druck des neuen Lucky Luke Bands
News
Lucky Luke wird nach 80 Jahren zum Heiligen
++ ARCHIVBILD ++ Thriller-Autor Sebastian Fitzek hat Sorge
News
Fitzek: Viele halten Inhalte auf Instagram für real
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER