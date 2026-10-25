Fitzek: Viele halten Inhalte auf Instagram für real

"Wenn ich mit Frauen zusammensitze, höre ich manchmal: "Ich weiß nicht, wie die Influencerin das mit den ganzen Kindern und der Haushaltsarbeit schafft. Und dann hat sie ständig so teure Handtaschen"", fuhr er fort. Er entgegne dann: "Das ist ungefähr so, als würdest du mich jetzt fragen, warum Brad Pitt immer einen Parkplatz vor seiner Wohnung hat, wenn er in dem Hollywoodfilm aussteigt aus seinem Lamborghini. Du vergleichst dich gerade mit Hollywood. Das ist nicht real".

Ihn sorge das sehr, weil selbst erwachsene Menschen nicht merkten, dass solche Inhalte Fake seien, so der Berliner Schriftsteller. So sage er immer wieder auch seinen Kindern: "Wenn du so etwas siehst, ist das im besten Fall Unterhaltung. Du darfst auf gar keinen Fall anfangen, dich damit zu vergleichen, weil dann kannst du dich auch mit einem Marvel-Comic vergleichen."

Fitzek hat vor einigen Tagen seinen neuen Psychothriller "Der Nachtzug" herausgebracht. Mit seinen Büchern landet er regelmäßig an der Spitze der Bestsellerlisten.Der Autor lebt in Berlin und hat fünf Kinder.