Till Lindemann kündigt neue Welttournee an

Der Vorverkauf für Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz beginnt am Mittwochnachmittag (28. Oktober) exklusiv über das Portal Myticket. Tickets für die übrigen internationalen Auftritte sind über Lindemanns offizielle Website erhältlich. Der Zutritt zu den Veranstaltungen ist erst ab 18 Jahren gestattet.

Lindemann hatte 2025 seine Solo-Tournee "Meine Welt" absolviert. Dabei wurden nach Angaben des Veranstalters europaweit mehr als 200.000 Tickets verkauft. In Wien gab er im Rahmen dieser Tournee am 29. November 2025 ein Konzert. Gegen den Wien-Auftritt läuft eine Online-Petition unter dem Titel "#KeineBühne für mutmaßliche Täter!", die mit Stand Donnerstagvormittag bisher von gut 5.700 Menschen unterzeichnet wurde.

Der Rammstein-Sänger war in der Vergangenheit mit Vorwürfen von Frauen bezüglich sexueller Übergriffigkeiten konfrontiert. Dahingehende Ermittlungen wurden später eingestellt.