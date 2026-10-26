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Till Lindemann kündigt neue Welttournee an

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++ ARCHIVBILD ++ Lindemann beim Till-Fest in Leipzig im Juli 2026
©Heiko Rebsch, APA, dpa
Rammstein-Frontmann Till Lindemann geht 2027 mit seiner "World Tour 2027" auf Konzertreise. Geplant sind mehr als 50 Auftritte, darunter 33 Konzerte in 22 europäischen Ländern, wie der Veranstalter mitteilte. Die Tour startet im Frühling 2027 zunächst auf anderen Kontinenten, bevor sie im Herbst nach Europa kommt. In Wien ist für den 17. November 2027 in der Wiener Stadthalle ein Konzert geplant.

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Der Vorverkauf für Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz beginnt am Mittwochnachmittag (28. Oktober) exklusiv über das Portal Myticket. Tickets für die übrigen internationalen Auftritte sind über Lindemanns offizielle Website erhältlich. Der Zutritt zu den Veranstaltungen ist erst ab 18 Jahren gestattet.

Lindemann hatte 2025 seine Solo-Tournee "Meine Welt" absolviert. Dabei wurden nach Angaben des Veranstalters europaweit mehr als 200.000 Tickets verkauft. In Wien gab er im Rahmen dieser Tournee am 29. November 2025 ein Konzert. Gegen den Wien-Auftritt läuft eine Online-Petition unter dem Titel "#KeineBühne für mutmaßliche Täter!", die mit Stand Donnerstagvormittag bisher von gut 5.700 Menschen unterzeichnet wurde.

Der Rammstein-Sänger war in der Vergangenheit mit Vorwürfen von Frauen bezüglich sexueller Übergriffigkeiten konfrontiert. Dahingehende Ermittlungen wurden später eingestellt.

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