"Da Da Da": Trio-Sänger Stephan Remmler wird 80 Jahre

Bei einer zufälligen Begegnung in seiner Schweizer Wahlheimat in Basel erzählte Remmler der AFP im vergangenen Jahr, wie sehr ihn die anhaltende Zuneigung der Trio-Fans berühre. Obwohl die Band schon seit über 40 Jahren nicht mehr existiert, erzählten ihm noch immer Menschen, wie wichtig Trio für sie sei. Das sei etwas sehr Besonderes.

Als vor knapp einem Jahr in Großenkneten in Ostfriesland, wo Remmler mit seinen bereits verstorbenen Trio-Kollegen Peter Behrens und Kralle Krawinkel Anfang der 80er Jahre in einem Einfamilienhaus zusammen lebte, ein Denkmal für die Band enthüllt wurde, ließ Remmler aus der Ferne Grüße übermitteln. Er lebt mit seiner aus Brasilien stammenden Ehefrau Hilana nahe dem Rhein in Basel, außerdem in Nachbarschaft mehrerer deutscher Künstler auf Lanzarote.

Stephan Remmler kam am 25. Oktober 1946 im westfälischen Witten zur Welt. Die Jugend verbrachte der Elvis-Presley-Fan in Bremerhaven, wo er als Musiker zu einer lokalen Größe wurde.

Remmler studierte Lehramt und arbeitete auch als Lehrer, ehe er es zusammen mit Kralle Krawinkel 1979 doch noch einmal mit der Karriere als Profimusiker versuchte.

Die beiden suchten sich per Anzeige einen Schlagzeuger. Sie fanden den früheren Clown Peter Behrens, der sie perfekt ergänzte. Hier Remmler, der Texte pointieren konnte wie kaum ein anderer, dort Krawinkel, der mit seiner Gitarre für einen einmaligen Sound sorgte und schließlich Behrens, der dem Trio als stoischer Standtrommler den nötigen Humor gab.

Die Band stand für Minimalismus und Experimentierfreude, auch für Punk, ihr erstes Album wird von Musikkritikern als eines der besten und wichtigsten deutschen Musikalben bewertet. Der rohe, ungeschliffene Klang des ersten Albums wirkt auch heute noch frisch - aber kommerziell am erfolgreichsten wurde das erst danach als Single entstandene "Da Da Da".

Zum Erfolg trug die ungewöhnliche kleine Textzeile "Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht" bei. Wie Remmler in einem Interview sagte, ein bewusster Bruch mit den üblichen Heile-Welt-Gesängen. "Das ist ja schon mal eine Aussage, die anders ist als 'Ich liebe dich'."

Die schräge Nummer landete weltweit in den Charts und verkaufte sich mehr als 13 Millionen Mal, später wurde es global zu einem Werbehit: Volkswagen bewarb damit in den USA Autos, in Polen wurde Werbung für Windeln mit "Da Da Da" unterlegt, Pepsi machte damit eine Kampagne für seine Cola.

Auf "Da Da Da" folgten für Trio noch Hits wie "Anna (lass' mich rein, lass' mich raus)", "Bum Bum" oder "Turaluralu" und legendäre Auftritte in der ZDF-"Hitparade". Doch schon Mitte der 80er Jahre löste sich Trio auf, alle Comebackideen scheiterten, das minimalistische Konzept war ausgereizt.

Remmlers eigene Solokarriere nach Trio hatte als größten Erfolg sein nach ihm benanntes Debütalbum von 1986. Darauf sind Dauerbrenner wie "Vogel der Nacht", das zum Karnevalshit gewordene "Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei" und "Keine Sterne in Athen".

Auch das sind Lieder, die heute noch zu hören sind. Über allem aber steht "Da da da". Zwei Buchstaben, dreimal gesungen, garantieren noch mit 80 Jahren finanzielle Sorgenfreiheit - vermutlich einer der größeren Geniestreiche der deutschen Musikgeschichte.