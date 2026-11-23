Das Lied "Christmas Bakery" erscheint auf dem ersten Weihnachtsalbum von Dick Brave, das am 27. November veröffentlicht wird. Dass Sasha gelungen ist, was vorher schon vielen anderen Musikern verwehrt wurde, liegt teils auch daran, dass sich die beiden Sänger schon sehr lange kennen. "Dadurch, dass einer meiner besten Freunde und Co-Autoren, Alexander Zuckowski, sein Sohn ist, haben wir ein sehr gutes Verhältnis miteinander." Es ist zudem nicht die erste musikalische Zusammenarbeit. Sasha hat auch schon "Die Vogelhochzeit" von Zuckowski mit neu eingesungen.

Der Hamburger Kinder- und Erwachsenenliedermacher findet die Version von Dick Brave sehr gelungen, wie er der dpa sagt. "Ich finde, dass Sasha das wie immer sehr professionell und eben auch mit sehr viel Herzblut umgesetzt hat."

"In der Weihnachtsbäckerei" gilt als eines der erfolgreichsten deutschen Weihnachtslieder. Auch in der englischen Version der kanadischen Kunstfigur Dick Brave bleibt die chaotisch-gut-gelaunte Backstuben-Stimmung erhalten - ergänzt um die Brave-typischen, mitreißenden Rock'n'Roll-Beats der 1950er-Jahre. Zuckowski findet das klasse: "Die Musik, also Rockabilly ist ja eine ganze andere Gangart - da wird die 'Weihnachtsbäckerei' sogar plötzlich tanzbar."

Wird der Klassiker damit jetzt auch international seinen Siegeszug antreten? Sasha würde es freuen: "Das wäre doch was, oder? Stell dir mal vor: Der Kanadier wird mit Christmas Bakery mit über 50 noch in Amerika erfolgreich. Irre!"

Rolf Zuckowski würde sich auch wünschen, dass die englische Version neue Kreise zieht. "Mein Lied hat ja schon Dimensionen erreicht, von denen ich nie gedacht hätte, dass das möglich ist." Ob das nun über deutschsprachigen Raum hinaus gelinge, werde sich zeigen. Ein wenig skeptisch sei er lediglich, weil das Keksebacken an sich vor allem eine Tradition hierzulande sei. "Woanders werden eher Pies, also Kuchen, gebacken. Es kann also sein, dass es sich rein inhaltlich nicht so international verbreiten lässt."

Gleichzeitig kann sich Zuckowski gut vorstellen, dass das Lied an Schulen, beispielsweise im Englisch-Unterricht, Einzug halten könnte. "Vielleicht macht es ja Spaß, ein Lied, das Kinder rauf und runter auf Deutsch können, mal auf Englisch kennenzulernen und zu singen."