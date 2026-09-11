Hubert von Goisern erweitert Tour 2027 um weitere Tour

Im April hat Hubert von Goisern nach drei Jahren Bühnenpause seine neue "Zu leise? & Zu laut!"-Tour für 2027 angekündigt. Nun erweitert er die ausgiebige Konzertreise um einen Exkurs mit der Lungau Big Band. Die "Big Band Theorie" genannte Tournee startet am 10. Oktober kommenden Jahres in München.
von
Am 11. Oktober 2027 gastiert von Goisern dann schon im Wiener Konzerthaus, es folgen nach derzeitigem Stand auf heimischem Boden das Brucknerhaus Linz (12. Oktober), Tamsweg (6. November), das Festspielhaus Bregenz (8. November) sowie das Große Festspielhaus in Salzburg (13. November). "Bei der Big Band komme ich in einen ganz besonderen Genuss. Ich sitze mitten im Orchester, habe also den besten Platz im Saal und entdecke meine Lieder neu", schwärmt der 73-Jährige laut sozialen Medien von der Zusammenarbeit. Der Vorverkauf läuft bereits.
(S E R V I C E - www.hubertvongoisern.com )