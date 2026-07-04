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Hochzeit von Aurora Ramazzotti auf Sizilien

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Aurora Ramazotti und Goffredo Cerza sind seit Jahren ein Paar
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Aurora Ramazzotti und ihr langjähriger Partner Goffredo Cerza haben sich auf Sizilien das Jawort gegeben. Die standesamtliche Trauung der Tochter der Schweizer TV-Moderatorin Michelle Hunziker und von Italo-Barde Eros Ramazzotti fand am Samstag im ehemaligen Benediktinerkloster der Ortschaft Militello in Val di Catania statt, das heute Sitz der Gemeindeverwaltung ist.

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Die Braut trug ein schlichtes Outfit mit ärmellosem Oberteil, Rock, Netzhaube und Sandalen. Der Bräutigam erschien in hellblauem Hemd, Hose und Turnschuhen. Vor dem Rathaus begrüßten zahlreiche Schaulustige das Paar und machten Fotos. Nach der Trauung feierten die Frischvermählten mit ihren Gästen im Schloss Xirumi, einer Adelsresidenz aus dem 16. Jahrhundert, in der Nähe von Syrakus.

Ramazzotti und Cerza sind seit mehreren Jahren ein Paar. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn, der drei Jahre alt ist. Sie ist durch TV-Sendungen und als Internet-Influencerin mit 2,6 Millionen Followerinnen und Followern auf Instagram bekannt. Die Beziehung zwischen Ramazzotti und Cerza begann vor rund neun Jahren über gemeinsame Freunde. Das Paar verlobte sich am 1. Dezember 2025.

Auf Sizilien hatte Anfang Juni auch der britische Star Dua Lipa geheiratet. Im Mittelpunkt der mehrtägigen Feierlichkeiten stand die historische Villa Valguarnera in Bagheria bei Palermo. Nach Medienberichten nahmen mehr als 200 Gäste aus den Bereichen Musik, Mode und Unterhaltung an den Veranstaltungen teil.

ROM - ITALIEN: FOTO: APA/APA/Instagram

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