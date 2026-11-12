"Herbstlicht" Bob Dylan in Wien in großer Form

Die "Lights of Autumn"-Tour garantiert puren Hörgenuss. Zu sehen gibt es dagegen die Akteure auf der spärlich beleuchteten Bühne - mit drei glühbirnenartigen Leuchtkörpern auf Ständern - nur mehr oder weniger schemenhaft. Es nervt keine Handyfilmerei, denn die Telefone werden, wie groß angekündigt, beim Eintritt in Täschchen versperrt. Das klappte ganz ohne Stau und Probleme. Punkt 20.00 Uhr begann sich die Formation mit "Watching the River Flow" einzugrooven.

Erster Jubel brandete auf: Der Meister gesellte sich dazu, natürlich mit über den Kopf gezogener Kapuze (die bleibt - wie beim Papstbesuch - auch oben). Dylan stellte sich ans E-Piano, griff kräftig in die Tasten, sang - und man verstand seine Worte. Perfekt harmonierten die beiden Gitarristen Joel Paterson und Mike Seal mit ihrem Boss, immer wieder an diesem Abend lieferten sich E-Gitarre und Klavier gefühlvolle "Duette". Langzeit-Bandleader Tony Garnier am Bass und Anton Fig an den Drums (der vielseitige Mann hat einst bei Kiss im Studio ausgeholfen) rollten einen gediegenen Rhythmusteppich aus.

Die Setlist bot Highlights: Auf "Love Sick" folgte "It Ain't Me, Babe" in einer so gar nicht unkenntlichen Version, in die Dylan seine alten Hits bisweilen gerne packt. "High Water (For Charly Patton)" erklang als zarte Ballade, bei "I Can Tell" wurde geswingt. "Tangled Up in Blue" gewährte zu fragilen Pianoklängen der gereiften, mitunter brüchigen Stimme des Nobelpreisträgers viel Raum. Bei "When I Paint My Masterpiece" (mit jazzigem Gitarrensolo) klatschte die Halle. "Not Dark Yet" verwandelte man in einen atemberaubenden Zeitlupenblues.

Ohne Unterbrechungen zwischen den Songs und (natürlich) ohne Ansagen ging es über rund 100 hochkarätige Minuten. Da hatte Bar-Jazz ("Black Rider") ebenso Platz wie eine zurückhaltende Version von "Early Roman Kings", die zu einem Höhepunkt mutierte, oder fetziger Gitarrenklang bei "Goodbye Jimmy Reed". Bei "Million Miles" und "Under the Red Sky" machte Dylan klar, dass er nicht nur am Piano eine Klasse für sich ist, sondern immer noch mit der Mundharmonika brillieren kann. Nach "Every Grain Of Sand" war Schluss, auch wenn das Publikum nach vorne strömte und Dylan lange huldigte - was dieser sichtlich dankbar annahm.

Den Heimweg galt es im Nebel anzutreten. Aber wer dabei war, weiß: Bob Dylan ist ein helles Licht im Herbst.

Einen ganz anderen Dylan "in concert" gibt es aus dem Archiv: Bei Sony Music erschien dieser Tage das Set "The 1976 Live Recordings". Mit 39 CDs ist die "Rolling Thunder Tour", die Fortsetzung der legendären "Rolling Thunder Revue" von 1975, ausgiebig dokumentiert. Im Vergleich zum ersten Abschnitt hätten die Auftritte (mit weniger Gastmusikern) viel an Prägnanz verloren, die Magie sei abhandengekommen, hieß es lange Zeit. Das Box-Set räumt mit dieser Einschätzung durchaus auf.

Dylan mag damals aufgrund seiner kaputten Ehe in düsterer Stimmung gewesen sein, aber vor Publikum lieferte er. Vor allem die Stücke aus dem Scheidungsalbum "Blood On The Tracks" interpretierte er mit einer besonderen Dringlichkeit. "Dylan transformierte seinen Frust in immer wütendere Darbietungen", hält Autor Mikal Gilmore im Set-Booklet fest. Parallel zur Box erschien das Konzert in Fort Worth am 16. Mai 1976 in voller Länge auf Vinyl und CD. Als Zugabe wurde die seltsame 1973er-Compilation "Dylan" (mit Coverversionen) nach langer Zeit neu auf Vinyl aufgelegt.

(Von Wolfgang Hauptmann/APA)

(S E R V I C E - www.bobdylan.com )