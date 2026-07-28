Helene Fischer im Dezember beim Ski-Opening in Schladming

Pro Tag werden jedenfalls 16.000 bis 17.000 Tickets aufgelegt. Sollte die Nachfrage hoch und das Konzert am 11. Dezember rasch ausverkauft sein, dürften wohl wie im Vorjahr weitere Termine folgen. Wie viele es sein könnten, wollte Leutgeb nicht verraten. Als Datum für die Eröffnung der Winter-Saison wurde allerdings bewusst die Woche mit dem Feiertag, dem 8. Dezember, gewählt. Auf APA-Nachfrage wurde nicht ausgeschlossen, dass es sogar mehr als drei Konzerte geben könnte, denn damit würde man wohl auch noch die Backstreet Boys vom Vorjahr toppen: "Ich bin immer glücklich über Rekorde, aber sehen wir mal, wie es wird", meinte Leutgeb.

Helene Fischer war erst vor gut zwei Wochen im Wiener Happel-Stadion vor rund 57.500 Fans mit ihrer "360°"-Stadiontour samt gigantischer Bühne zu sehen. Das oder die Konzerte in Schladming dagegen dürften deutlich intimer werden: "Man wird Helene Fischer hautnah erleben können", so der Veranstalter. Ein besonderes Highlight erwarte jene Gäste, die sich Tickets für die Hohenhaus Tenne leisten wollen: Die Sängerin soll dort Backstage sowie auch bei der After-Show-Party zu sehen sein, verriet Hausherr Hermann Egger. Tickets für den 11. Dezember sind ab Montag, 3. August, 10.00 Uhr, erhältlich. Die Erfahrung zeigt, dass Eintrittskarten rasch vergriffen sind.

Im Vorjahr hatten die Backstreet Boys bei drei Konzerten zusammen rund 50.000 Fans angelockt. Der Saisonstart der 4-Berge-Skischaukel (Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen und Reiteralm) gilt seit Jahren als touristischer Höhepunkt für die Region Schladming-Dachstein und lockt nicht nur Tagesgäste, sondern auch zahlreiche Besucher für mehrere Tage an.

Im Juni hat die Leutgeb Entertainment Group zum ersten Mal auch ein Summer-Opening in Schladming samt fünf Konzerten unterschiedlicher Künstlerinnen und Künstler veranstaltet. Eine Neuauflage des musikalischen Starts in den Sommer sei laut Leutgeb nicht ausgeschlossen und auch Landeshauptmann und Tourismusreferent Mario Kunasek (FPÖ) würde das unterstützen. Die Gespräche seien allerdings noch nicht abgeschlossen. Leutgeb zufolge sei das Interesse von Künstlerinnen und Künstlern, in Schladming aufzutreten jedenfalls vorhanden. Er bekomme zahlreiche Angebote, denn es würden "Magic Moments" geboten, so der Konzertveranstalter. Kunasek unterstrich: "Schladming ist in der Champions League der Events angekommen." Die Steiermark sei der große Profiteur davon. Er wünsche sich Planungssicherheit gleich für die kommenden "drei bis vier Jahre", so der Landeshauptmann.

(S E R V I C E - Nähere Infos und Tickets unter www.oeticket.com bzw. Packages unter www.schladming-dachstein.at )