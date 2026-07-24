„Hair“ eröffnet Musikfestival Steyr mit Standing Ovations

Mit dem Kultmusical „Hair“ ist das Musikfestival Steyr am Donnerstagabend in seine 32. Ausgabe gestartet. Die Premiere am 23. Juli 2026 im ausverkauften Schlossgraben von Schloss Lamberg wurde vom Publikum mit minutenlangem Applaus und Standing Ovations aufgenommen.

Von „Aquarius“ bis zum Finale mit „Let The Sunshine In“ verbindet die Inszenierung Rockmusik mit der gesellschaftspolitischen Botschaft des Musicals. Im Mittelpunkt stehen der Wunsch nach Frieden, Freiheit und Liebe sowie der rebellische Geist der 1960er-Jahre.

Intendant Karl-Michael Ebner sieht darin einen wesentlichen Grund für die anhaltende Bedeutung des Stücks. „Die Botschaft des Musicals ‚Hair‘ ist aktueller denn je: Wir alle sehnen uns vor allem nach Frieden“, erklärte Ebner nach der Premiere. Die Reaktion des Publikums sei für das gesamte Team ein besonderer Auftakt für die kommenden Vorstellungen gewesen.