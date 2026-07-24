„Hair“ eröffnet Musikfestival Steyr mit Standing Ovations

Das Rockmusical feierte am 23. Juli im ausverkauften Schlossgraben Premiere. Bis 8. August folgen zehn weitere Aufführungen.
Mit dem Kultmusical „Hair“ ist das Musikfestival Steyr am Donnerstagabend in seine 32. Ausgabe gestartet. Die Premiere am 23. Juli 2026 im ausverkauften Schlossgraben von Schloss Lamberg wurde vom Publikum mit minutenlangem Applaus und Standing Ovations aufgenommen.
Von „Aquarius“ bis zum Finale mit „Let The Sunshine In“ verbindet die Inszenierung Rockmusik mit der gesellschaftspolitischen Botschaft des Musicals. Im Mittelpunkt stehen der Wunsch nach Frieden, Freiheit und Liebe sowie der rebellische Geist der 1960er-Jahre.
Intendant Karl-Michael Ebner sieht darin einen wesentlichen Grund für die anhaltende Bedeutung des Stücks. „Die Botschaft des Musicals ‚Hair‘ ist aktueller denn je: Wir alle sehnen uns vor allem nach Frieden“, erklärte Ebner nach der Premiere. Die Reaktion des Publikums sei für das gesamte Team ein besonderer Auftakt für die kommenden Vorstellungen gewesen.
Internationales Ensemble im Schlossgraben
Regisseurin Susanne Sommer setzt bei ihrer Inszenierung auf emotionale Szenen und großformatige Bühnenbilder. Christian Funk übernimmt die Rolle des Claude Hooper Bukowski, James Park ist als Berger zu sehen.
Zum Ensemble gehören außerdem Anthony Curtis Kirby, Christoph Stocker, Jill Clesse, Sarah Kornfeld, Meimouna Coffi und Sophie-Theres Völkl. Die Produktion verbindet Gesang, Schauspiel und Choreografie zu einer Neuinterpretation des Musicalklassikers.
Nach der Premiere stehen bis zum 8. August zehn weitere Aufführungen auf dem Programm. Wegen der hohen Nachfrage waren bereits im Vorfeld zwei zusätzliche Spieltermine angesetzt worden.
Unter den Gästen des Premierenabends befanden sich Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Kultur. Landeskulturdirektorin Margot Nazzal nahm in Vertretung von Landeshauptmann Thomas Stelzer teil. Auch Musikerin Zoë Straub sowie zahlreiche Persönlichkeiten aus Steyr und Oberösterreich besuchten die Eröffnung.
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