Ennstal-Classic 2026: Oldtimer auf 1.000 Kilometern durch die Steiermark

Rund 200 historische Fahrzeuge sind bis 25. Juli auf einer rund 1.000 Kilometer langen Strecke durch die Steiermark unterwegs.
Die Ennstal-Classic hat am Mittwoch, 22. Juli, ihre 34. Ausgabe eröffnet. Bis Samstag wird die Region Schladming-Dachstein erneut zum Treffpunkt für historische Fahrzeuge und Oldtimer-Fans. Rund 200 Automobile mit Baujahr bis 1972 nehmen an der viertägigen Gleichmäßigkeitsrallye teil.
Die rund 1.000 Kilometer lange Strecke führt über Bergstraßen und gesperrte Passabschnitte durch die Steiermark. Mehr als 40 Sonderprüfungen verlangen von den Fahrerinnen und Fahrern sowie ihren Beifahrerinnen und Beifahrern möglichst präzises Fahren.
Eine Besonderheit der Ennstal-Classic ist der Verzicht auf elektronische Hilfsmittel. Zeit und Wegstrecke dürfen ausschließlich mit mechanischen Instrumenten gemessen werden. Damit orientiert sich die Rallye an den technischen Bedingungen früherer Jahrzehnte.
Station am Red Bull Ring
Zu den Höhepunkten der diesjährigen Ennstal-Classic zählt ein Abstecher auf den Red Bull Ring in Spielberg. Dort fahren die historischen Fahrzeuge auf jener Strecke, die auch für Formel-1-Rennen genutzt wird.
Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Autofahren im letzten Paradies“. Im Mittelpunkt stehen dabei die klassischen Fahrzeuge, der sportliche Wettbewerb und die Strecken durch die Landschaft der Region Schladming-Dachstein.
Den Abschluss bildet am Samstag, 25. Juli, der Porsche Design Grand-Prix. Entlang der Route sind außerdem Zieleinläufe, Passierkontrollen, musikalische Programmpunkte und Verpflegungsstationen vorgesehen.
Bekannte Namen im Starterfeld
Im internationalen Teilnehmerfeld finden sich auch heuer mehrere bekannte Persönlichkeiten aus Sport und Unterhaltung. Dazu gehören der Schauspieler und Motorsportenthusiast Tobias Moretti, der frühere Motorrad-Rallyefahrer und Dakar-Sieger Mathias Walkner sowie die ehemaligen Skirennläufer Thomas Dreßen und Hans Knauß.
Nach den täglichen Rallye-Etappen stehen für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Abendveranstaltungen auf dem Programm. Die Ennstal-Classic läuft noch bis Samstag in der steirischen Tourismusregion Schladming-Dachstein.