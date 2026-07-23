Ennstal-Classic 2026: Oldtimer auf 1.000 Kilometern durch die Steiermark

Die Ennstal-Classic hat am Mittwoch, 22. Juli, ihre 34. Ausgabe eröffnet. Bis Samstag wird die Region Schladming-Dachstein erneut zum Treffpunkt für historische Fahrzeuge und Oldtimer-Fans. Rund 200 Automobile mit Baujahr bis 1972 nehmen an der viertägigen Gleichmäßigkeitsrallye teil.

Die rund 1.000 Kilometer lange Strecke führt über Bergstraßen und gesperrte Passabschnitte durch die Steiermark. Mehr als 40 Sonderprüfungen verlangen von den Fahrerinnen und Fahrern sowie ihren Beifahrerinnen und Beifahrern möglichst präzises Fahren.

Eine Besonderheit der Ennstal-Classic ist der Verzicht auf elektronische Hilfsmittel. Zeit und Wegstrecke dürfen ausschließlich mit mechanischen Instrumenten gemessen werden. Damit orientiert sich die Rallye an den technischen Bedingungen früherer Jahrzehnte.