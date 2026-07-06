Ganz in Rosa: Eine Buchhandlung nur für Romance-Literatur

Romance ist Literatur, in der romantische oder erotische Beziehungen und starke Gefühle im Mittelpunkt stehen. Das Genre ist längst mehr als ein TikTok-Trend. "The Naughty Chapter" ist eine von wenigen darauf spezialisierten Buchhandlungen, aber nicht die erste dieser Art in Deutschland. Die Inspiration fand Schwabe auf einer Reise nach New York, wo sie ein ähnliches Spezialgeschäft entdeckte. Der Gedanke ließ sie nicht mehr los: "So was muss doch irgendwie auch in Berlin funktionieren." Gesagt, getan.

Seit einem Monat ist "The Naughty Chapter" geöffnet, und die Resonanz ist Schwabe zufolge positiv. Kundinnen und Kunden kämen nicht nur, um Bücher zu kaufen. Sondern um zu stöbern, zu entdecken und um sich wohlzufühlen. "Ich finde es sehr safe-space-mäßig", erzählt Kundin Laura. "Ich freue mich hier zu sein, weil ich immer neue Sachen entdecke und gleichzeitig bekomme ich jedes Mal einen Endorphinschub, wenn ich mir ein neues Buch kaufe, obwohl ich mir denke, dass ich eine endlose Liste zu Hause habe", sagt sie.

Dass Schwabes Buchhandlung gut ankommt, dürfte Branchenkennerinnen kaum überraschen. Romance-Literatur ist nach Erhebungen von Media Control und dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels sehr gefragt. "Ich glaube, es gab schon immer Romance. Man hat es nur anders genannt", erklärt Margit Schulze, Verlagsleiterin der Ullstein Buchverlage für junge Zielgruppen. Was sich aber verändert habe, sei die Community, die hinter dem Genre stehe und zunehmend auch den persönlichen Kontakt suche.

"Die Leserinnen treffen sich auf den Buchmessen, treffen dort die Verlage und tauschen sich aus. Aber sie wollen auch in Buchhandlungen zusammenkommen", sagt Schulze. Ein eigener Laden wie "The Naughty Chapter" kommt da genau zum richtigen Zeitpunkt.

Die Plattform TikTok hat einen großen Anteil an der Renaissance des Genres. Unter dem Hashtag #BookTok teilen Millionen Nutzerinnen und Nutzer weltweit ihre Leseempfehlungen in Form von kurzen Videos. Dabei enden Leseerlebnisse mal in Tränen, mal in Begeisterungsschreien.

Der Effekt ist messbar: Über 25 Millionen Bücher wurden 2024 allein in Deutschland durch BookTok-Empfehlungen verkauft - ein deutliches Wachstum gegenüber dem Vorjahr, wie Zahlen von TikTok und Media Control zeigen.

Auch Serienadaptionen spielen eine wichtige Rolle. "Es gibt gerade Serien, die Romance befördern. Es geht um Liebesgeschichten. Es ist spannend und unterhaltsam. Die Leute wollen dem Alltag entfliehen. So kommt alles zusammen und Romance ist gerade ein sogenanntes Hype-Genre", sagt Verlagsleiterin Schulze. Doch sie ist überzeugt: Hinter dem Hype steckt mehr als ein viraler Moment. Romance habe schon immer existiert - TikTok habe dem Genre nur eine neue, sichtbare Bühne gegeben.

Dass diese Sichtbarkeit nun auch im stationären Buchhandel ankommt, zeigt "The Naughty Chapter". "Ich glaube, ein Ort, an dem sich Romance-Leserinnen und Fans wohlfühlen und ausschließlich dieses Genre bekommen, ist einfach eine tolle Sache", sagt Schulze. Eine Community, die online gewachsen ist, sucht nun zunehmend den analogen Raum: den Buchladen um die Ecke und Gespräche über Lieblingscharaktere mit jemandem, der das gleiche Buch gelesen hat.

Dass Romance ein ganzes Ladenkonzept trägt, liegt auch an der Bandbreite des Genres. Vom leichten Beach Read bis hin zu epischer Fantasywelt mit Magie und fremden Kreaturen: Die Subgenres sind so vielfältig wie ihre Leserinnen. "Es gibt so viele Subgenres, dass eigentlich jeder was findet", sagt Schwabe. "Es sind einfach Geschichten, in denen man sich verlieren kann, in denen man sich verlieben kann. Und man weiß bei den meisten einfach, dass es ein Happy End gibt."

Auch Kundin Laura bringt es auf den Punkt: "Es hat meistens ein Happy End. Das ist manchmal auch sehr tragisch, auch manchmal ein bisschen herzzerreißend und schwierig. Es kullern auch manchmal Tränen - aber es ist einfach eine Art Wohlfühloase." Verständlich, dass das etwas ist, was gerade viele Menschen suchen.