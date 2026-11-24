Man habe das Museum wieder in das lebendige Gefüge der archäologischen Stätte und der gesamten Stadt eingegliedert, sagte Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis bei der Eröffnung. Das ursprünglich 1874 eröffnete Museum war das erste eigens als Museum errichtete Bauwerk des modernen griechischen Staates.

2007 wurde es geschlossen, weil seine Sammlungen in das neue Akropolismuseum am Fuße des Akropolisfelsens überführt wurden. Seither war der Bau teilweise für Büros der Akropolis-Verwaltung und als Lagerraum für archäologische Funde genutzt worden.

Neben den antiken Artefakten und Fragmenten kommt im modernisierten historischen Museum jetzt auch KI zum Einsatz, um die Welt der Antike auf anschauliche Weise lebendig werden zu lassen. So können Besucher die digitale Rekonstruktion des Parthenonfrieses bewundern - einschließlich der heute im British Museum befindlichen Skulpturen, die Griechenland seit langem zurückfordert.