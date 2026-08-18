"Early Camping" beim Frequency in St. Pölten startet

Für eine möglichst stressfreie Anreise empfahlen ÖAMTC und ARBÖ die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel. Von Wien gibt es stündlich drei Zugverbindungen nach St. Pölten, von Salzburg und Linz jeweils zwei. Nach Konzertende fährt außerdem täglich ein Sonderzug nach Wien-Meidling - dafür ist ein eigenes Ticket erforderlich. Vom St. Pöltner Hauptbahnhof bringen Shuttlebusse die Festivalgäste entweder zum Green-Camping-Bereich oder zum Haupteingang. Alternativ kann man auch öffentliche Buslinien nutzen, von der Haltestelle "Kelsengasse" sind es nur wenige Gehminuten zum Gelände.

Wer mit dem Auto anreist, sollte nach Möglichkeit eine Fahrgemeinschaft bilden, in den Sozialen Medien gibt es dafür eigene Gruppen. Im östlichen Teil des Geländes werden zahlreiche neue Parkflächen sowie eine zusätzliche Bandausgabestelle eingerichtet. Daher sollten Besucher die Autobahnausfahrt St. Pölten Ost auf der Kremser Schnellstraße (S33) nutzen. Alternativ gelangen Gäste auch über die Abfahrt St. Pölten-Süd auf der Westautobahn (A1) zum Gelände. Aufgrund des Baustellenbereichs gelte es darauf zu achten, sich rechtzeitig einzureihen. Herbert Dechet, Leiter der Pannenhilfe-NÖ-West vom ÖAMTC, appellierte an die Festivalgäste, Fahr- und Parkverbote unbedingt zu beachten und die Zufahrten der Rettungs- und Versorgungswege freizuhalten, denn es werde rigoros abgeschleppt.

Bei den Anschlussstellen St. Pölten-Süd und St. Pölten-Ost sei mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen, informierte der ARBÖ am Dienstag in einer Aussendung. Die stärkste Abreisewelle wird für Sonntag erwartet.

Der ÖAMTC sieht sich für die bevorstehenden Tage "bestens gerüstet". "Leere Batterien und verlorene Autoschlüssel werden uns die nächsten Tage erfahrungsgemäß am häufigsten beschäftigen, dazu kommen dann noch Reifenschäden und der eine oder andere ungewöhnliche Einsatz", sagte Dechet. "Wir rechnen wieder mit einsatzreichen Tagen, freuen uns aber aufs Frequency. Die gute Laune der Gäste sowie die Festivalatmosphäre machen die Arbeit für uns zu etwas Besonderem", so Dechet.

Der ÖAMTC riet dazu, den Standort des eigenen Fahrzeugs gleich bei der Ankunft zu speichern oder den Parkplatz zu fotografieren - "das erspart nach mehreren Festivaltagen eine längere Suche". Empfohlen wurde auch, einen Zweitschlüssel mitzunehmen und auf die Autobatterie zu achten. "Radio, Klimaanlage oder andere elektrische Verbraucher wie Kühlboxen sollten nur sparsam genutzt werden", hieß es.

Festivalbesucher müssen sich auf sonniges Wetter, aber auch auf Regenschauer und Gewitter einstellen. Auftreten werden von Donnerstag bis Samstag Acts wie Kraftklub, Lorde, Sido, Paul Kalkbrenner oder Twenty One Pilots. Das Musikfestival findet zum 16. Mal in der niederösterreichischen Landeshauptstadt statt.

(S E R V I C E - www.frequency.at )