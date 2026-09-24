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Dolly Parton auf neuem U2-Album zu hören

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Dolly Parton (80) starb im August
©Afp, Chris DELMAS, APA
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Die im August verstorbene Dolly Parton ist auf dem neuen Album der irischen Rockband U2 zu hören. "Carnaval De Luz", das 16. Studioalbum von U2 und das erste Album der Band mit neuem Material seit neun Jahren, erscheint nach Angaben von Universal Music am 13. November.

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Parton, die im August im Alter von 80 Jahren gestorben war, habe das Duett für den abschließenden Track "Torn" mit U2-Sänger Bono (66) im Juni aufgenommen, berichtet das "Rolling Stone"-Magazin. Nach Angaben von Universal Music ist es Partons "letzte aufgenommene Gesangsperformance".

Der von U2, Parton und Johnny McDaid ("Snow Patrol") gemeinsam geschriebene Song ist nach Universal-Angaben eine "berührende Country-Ballade über zerbrochene familiäre Beziehungen, deren Bedeutung weit darüber hinausreicht."

"Als sie krank wurde", erzählt Bono dem "Rolling Stone" in einem Interview, "stand sie aus dem Bett auf, um dieses Lied zu singen. Und das kann man hören. Und ich kann es mir jetzt nicht einmal mehr anhören."

Bono wollte Parton demnach zunächst für ein noch unveröffentlichtes Projekt gewinnen, das von irischer Folkmusik inspiriert war. Er habe ihr telefonisch einige Skizzen vorgespielt. "Sie meinte: "Das ist mir etwas zu irisch"", erzählte Bono dem Magazin. "Aber sie sagte: "Ich habe da einen Song. Er heißt 'Torn'. Hättest du Lust, ihn vielleicht in eine andere Richtung zu lenken?""

Das habe er gemeinsam mit McDaid getan und Parton habe dann zugestimmt, diese Version zu singen. "Sie hat mit ganzem Herzen gesungen", sagt Bono, "und ich kann es nicht fassen, dass das eine 80-jährige Frau ist."

Ihr Tod macht dem U2-Sänger zugleich deutlich, wie unwiederbringlich diese Begegnung war. "Es ist sehr bewegend, diese intimen Momente mit einer so außergewöhnlichen Persönlichkeit erlebt zu haben", sagte er. "Die Tatsache, dass diese Momente nun nicht mehr da sind, in keiner Weise, die man - außer durch ihre Lieder - wiedererleben kann, ist sehr ernüchternd."

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