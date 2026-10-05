Buch, Film, Ausstellung und Leseabend zu Nöstlingers 90er

Am 8. Oktober eröffnet im Literaturmuseum der Österreichischen Nationalbibliothek nicht nur die Foyerausstellung "Fliegende Katzen im Gemeindebau" mit ausgewählten Objekten aus Nöstlingers Nachlass, sondern spricht Kuratorin Arnhilt Inguglia-Höfle mit Nöstlingers Tochter Christiana und der Autorin Lilly Axster (Preisträgerin des Christine-Nöstlinger-Preises 2023) über das Werk der Autorin. Die Theater- und Filmschauspielerin Claudia Kottal liest ausgewählte Texte Nöstlingers.

(S E R V I C E - Ausstellung "Fliegende Katzen im Gemeindebau. Christine Nöstlinger - Pionierin der Kinderliteratur" im Literaturmuseum, 8. Oktober bis 13. Februar 2027. https://go.apa.at/U5kgsMRm )

Ein Leseabend mit einem glühenden Nöstlinger-Fan steht am 13. Oktober auf dem Programm: Stefanie Sargnagel, die auch im Dokumentarfilm "Sowieso und überhaupt" über ihren persönlichen Zugang zu Nöstlingers Werk spricht, gestaltet gemeinsam mit dem Schauspieler Gerald Votava im Wiener Rabenhof Theater eine mehrteilige Hommage. Begleitet wird der Streifzug durch Nöstlingers Werk musikalisch von Katarina Maria Trenk. "Der Abend bewegt sich zwischen literarischer Aneignung und zeitgenössischer Relektüre und macht Nöstlingers Texte als ebenso humorvolle wie widerständige Vermessung von Kindheit, Macht und gesellschaftlicher Realität erfahrbar", heißt es dazu in der Ankündigung. Weitere Termine gibt es am 19. Oktober, 16. November und 13. Jänner.

(S E R V I C E - "Nöstlinger. Eine Hommage" im Rabenhof-Theater. www.rabenhoftheater.com/programm/noestlinger )

Kein Geburtstag ohne neues Buch: Der Residenz Verlag erinnert mit der neuen Sammlung "I ken mi ned wiaglich aus auf da Wöd" an das lyrische Werk, das Nöstlinger für ihr erwachsenes Publikum geschrieben hat. Die humorvollen, bissigen Dialektgedichte voller Scharfsinnigkeit erzählen von Außenseiter, Träumern und Alltagshelden und werden erstmals in einem Band vereint. Hinzu kommen bisher unveröffentlichte Illustrationen der Autorin sowie ein persönliches Vorwort ihrer Töchter Christiana Nöstlinger und Barbara Waldschütz. Präsentiert wird das Buch am 7. Oktober um 18.30 Uhr im Wien Museum. (Christine Nöstlinger: "I ken mi ned wiaglich aus auf da Wöd. Das gesamte lyrische Werk", mit unveröffentlichten Illustrationen von Christine Nöstlinger, Residenz Verlag, 320 Seiten, 28 Euro, ISBN 978-3-7017-1827-6)

Am 11. Oktober startet der Nöstlinger-Schwerpunkt in Ö1 mit einer "Menschenbilder"-Ausgabe (14.05 Uhr), die 1996 anlässlich von Nöstlingers 60. Geburtstag entstanden ist. Weiters auf dem Programm stehen eine Woche lang tägliche "Gedanken für den Tag" (6.57 Uhr), "Tonspuren" am Geburtstag selbst (16.05 Uhr) sowie das Hörspiel "Iba de gaunz oamen Leit" am 17. Oktober um 14 Uhr. Auch im Fernsehen schlägt sich Nöstlingers Geburtstag nieder. Am 13. Oktober zeigt ORF III u.a. "Die 3 Posträuber", "Villa Henriette" und natürlich "Geschichten vom Franz".

Wie bahnbrechend und bisweilen auch umstritten das Werk der Wienerin zu dessen Entstehungszeit war, zeigt der neue Dokumentarfilm "Nöstlinger. Sowieso und überhaupt" von Alexandra Schneider. Mithilfe von zahlreichen Interviews mit Weggefährten und Archivmaterial, das die Stimme der Autorin zum Leben erweckt, ist ein liebevoller Streifzug durch ein Oeuvre entstanden, das bis heute nachwirkt. Der Film startet am 16. Oktober österreichweit in den Kinos, bereits am 12. Oktober steht im Wiener Gartenbaukino die offizielle Filmpremiere an.

Auch das Kinder- und Jugendbuchfestival KiJuBu in St. Pölten stellt Nöstlinger in den Mittelpunkt: Von 8. bis 13. November laden Lesungen, Workshops und Begegnungen dazu ein, ihr Werk neu zu entdecken. Im Vorfeld setzen der KiJuBuTAG für Familien am 31. Oktober sowie der "Blätterwirbel" Akzente rund um Nöstlingers Schaffen.

(S E R V I C E - www.kijubu.at/de/noestlinger )