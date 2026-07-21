Danger Dans neues Lied: ZDF-Intendant verteidigt Ausladung

Inhaltlich steht der Intendant jedoch zu der Ausladung. Zum Liedtext von Danger Dans Song "Keine Angst" erklärt er: "Wir haben es hier meiner Ansicht nach unzweifelhaft mit einer Gebrauchsanweisung zum linken, gewaltbereiten Widerstand zu tun, der in "freundlichen Grüße" an linksextreme, zum Teil rechtskräftig verurteilte Gewalttäter mündet."

Der Rapper Danger Dan sollte mit Starpianist Igor Levit sein neues Lied "Keine Angst" bei der 100. Ausgabe von "Die Anstalt" präsentieren, die sich mit Radikalisierung und der Wehrhaftigkeit der Demokratie beschäftigt. Kurz vor der Aufzeichnung entschied das ZDF, den Auftritt zu streichen, da der Liedtext als Aufruf zu Gewalt verstanden werden könne.

Danger Dan sprach bei Instagram von einem Eingriff in die Meinungs- und Kunstfreiheit. Dem "Spiegel" sagte der Musiker, er rufe niemanden dazu auf, in den kriminellen Untergrund zu gehen. Es gehe darum, wie wirksame Antifaschismus-Strukturen aufgebaut werden können. Er verabscheue Gewalt. "Aber das Problem ist: Sie ist schon längst politische Realität."

Danger Dan und Igor Levit planen nun ein Ersatzkonzert. Der Auftritt mit dem Titel "Die keine Angstalt" soll am Dienstag um 21 Uhr im Berliner Columbia Theater stattfinden. Der Auftritt werde auch bei YouTube übertragen, teilte die Agentur von Danger Dan mit. Der Gewinn aus dem Ticketverkauf soll den Angaben zufolge an den Verein Opferperspektive gehen, "die zentrale Anlaufstelle in Brandenburg für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt".

Auch die Jubiläumssendung von "Die Anstalt" wird am Dienstagabend im Fernsehen ausgestrahlt, in der Mediathek ist sie schon zu sehen. Die Moderatoren der Satiresendung hatten darin die Entscheidung, das Lied nicht zu spielen, als mutlos kritisiert. Das ZDF thematisierte den abgesagten Auftritt auch in einer "Aspekte"-Sendung am Samstagabend.

Den Vorwurf eines Einknickens vor rechten politischen Kräften weist ZDF-Intendant Himmler zurück: "Wir treffen unsere Programm-Entscheidungen unabhängig, souverän und gemäß unserer Programm- und Qualitätsrichtlinien", erklärte er. In diesem Fall habe sich "herauskristallisiert, dass ein Auftritt von Danger Dan, in dem mehr als sieben Minuten lang zum organisierten Widerstand gegen Rechts aufgerufen wird und dabei illegale Aktionen und Gewalt denkbare Optionen zu sein scheinen, in dieser Form nicht mit unseren Richtlinien zu vereinbaren ist".