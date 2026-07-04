Berichte aber keine Bilder von der Traumhochzeit Swift-Kelce

Geleitet wurde die Trauung von Schauspieler Adam Sandler, als Trauzeugen fungierten die beiden Brüder der Brautleute, wie Sprecherin Tree Paine berichtete. Sie ließ dabei offen, wann genau die Zeremonie stattfand. Stattdessen verbreitete sie Details zu Modefragen: Die Hochzeits-Outfits des Paares stammten demnach von Christian Dior, die Schuhe wurden eigens von Christian Louboutin angefertigt, die Braut trug Schmuck von Cartier.

Foto- oder Filmaufnahmen von der Hochzeit wurden zunächst nicht verbreitet. Dafür schilderten am Samstagmorgen die drei Sprecher der ABC-Nachrichtensendung "Good Morning America" ihre Eindrücke von der Feier im Madison Square Garden. "Es ist schwer vorstellbar, dass ein so großer Ort und eine Hochzeit mit solchen Stars so persönlich und innig sein können", sagte George Stephanopoulos.

"Ihre Nachbarn, ihre High-School-Freunde waren dabei. Es war wie bei jeder anderen Hochzeit", berichtete die Moderatorin Robin Roberts. Swift und Kelce hätten ihre "Treuegelübde selbst geschrieben". Zudem sei für die Hochzeit ein "wunderschöner Garten" im Madison Square Garden erschaffen worden.

Der Chef der Kino-Kette AMC, Adam Aron, schilderte ausführlich seine Eindrücke im Onlinedienst X - und löschte sie dann wieder. Laut "Entertainment Weekly" beschrieb er dort die Gelübde als "lange, unterhaltsame, persönliche, charmante, emotionale, respektlos-verspielte Erkundungen", in denen beide dargelegt hätten, wie sie sich kennengelernt und warum sie geheiratet hätten.

Um die Hochzeitsgäste zur Party im Madison Square Garden zu bringen, folgten schwarze SUVs einander drei Stunden lang Stoßstange an Stoßstange. Gesichtet wurden unter anderem die Hollywood-Stars Hugh Grant, Ethan Hawke, Bradley Cooper und Dakota Johnson, die Popstars Benson Boone und Camila Cabello sowie die Models Gigi Hadid und Karlie Kloss. Moderatorin Roberts bestätigte am Samstagmorgen einen Auftritt der Sängerin Stevie Nicks.

Insgesamt waren laut US-Medien rund 1.000 Gäste geladen, darunter Spieler von Kelces Footballteam Kansas City Chiefs. Sie alle mussten Berichten zufolge eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben und durften ihre Handys nicht bei sich tragen. Das Magazin "Forbes" schätzte die Kosten der Feierlichkeiten auf mehr als 20 Millionen Dollar (17,47 Mio. Euro).

Während die Promis nach ihrer Ankunft schnell im Inneren des Madison Square Garden verschwanden, harrten zahlreiche Fans in der Hoffnung auf einen Blick auf ihr Idol stundenlang nahe der von Polizisten abgesperrten Arena aus. "Ich bin seit 15 Jahren ein Riesen-Fan von Taylor Swift", erzählte Mayan Menahem. "Ich bin mit ihrer Musik aufgewachsen und total glücklich, heute bei ihrer Hochzeit in New York zu sein." Zusammen mit anderen Swifties stimmte die 31-Jährige Songs ihres Idols an.

Unklar blieb zunächst, ob die Trauung tatsächlich erst am Freitag im Madison Square Garden stattfand. Die "New York Post" hatte zuvor berichtet, das Paar habe bereits zuvor im engsten Kreis geheiratet. Am Donnerstagabend hatte im Madison Square Garden laut Medienberichten bereits ein Dinner mit etwa hundert Gästen aus dem engen Familien- und Freundeskreis des Brautpaares stattgefunden. Promi-Portalen zufolge bekamen die geladenen Gäste vom Brautpaar schwarze Samtschachteln mit den Initialen von Swift und Kelce und offenbar mit Diamanten besetzten Sektflöten darin.

Taylor Swift ist die erfolgreichste Musikerin der Gegenwart und dürfte mit einem geschätzten Vermögen von zwei Milliarden Dollar auch die reichste sein. Ihr frischgebackener Ehemann Travis Kelce ist dreifacher Gewinner des Football-Finales Super Bowl. Sein Vermögen wird auf bis zu 90 Millionen Dollar geschätzt. Aus Anlass der Hochzeit hatte das Paar 26 Millionen Dollar für wohltätige Zwecke gespendet.