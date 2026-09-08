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Alice Cooper: Publikum lässt sich heute nicht mehr schocken

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++ ARCHIVBILD ++ Alice Cooper schrieb seine Autobiographie
©APA, dpa, Matthias Bein
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In den 70er Jahren schockierte Alice Cooper ("School's Out", "Poison") bei seinen Konzerten mit Kunstblut, Guillotine und Galgen das Publikum. Heute sieht der Rockmusiker den Effekt verpufft. "Ich glaube nicht, dass man ein Publikum heute noch schocken kann", sagte Cooper der Deutschen Presse-Agentur in London. "Ich denke, der Schock ist jetzt die Tatsache, dass Alice Cooper 78 ist und mehr Energie hat als er mit 40 hatte."

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Alice Cooper gilt als Pionier des Schockrocks. "Ich dachte, es sei meine Aufgabe, die Öffentlichkeit zu provozieren. Aber eigentlich soll doch jede Kunst genau das machen", so Cooper, dessen Bühnenshows als Solokünstler noch immer aufwendig inszeniert sind. "Salvador Dalí hat alle möglichen Leute vor den Kopf gestoßen. Und bestimmte Filme haben die Menschen aufgewühlt, besonders wenn sie mit den bisherigen Traditionen gebrochen haben. Und trotzdem waren sie gut und jeder wollte sie sehen."

Mit seinen Shows brachte er damals religiöse Gruppen und Konservative gegen sich auf. Seine Musik wurde als satanisch kritisiert. "Die wussten einfach nicht, wie sie uns einordnen sollten", so der US-Rocker. Seine Shows hätten sich weder gegen das Christentum noch gegen Religion im Allgemeinen gerichtet. "Da war eben ein Typ namens Alice Cooper mit Make-up. Der hatte eine Schlange um den Hals und hat sich jeden Abend den Kopf abhacken lassen. Das war nicht satanisch. Ich finde das lustig. Alice war einfach nur ein Rebell."

Für den Musiker, der eigentlich Vincent Damon Furnier heißt, ist Alice Cooper mit seinem markanten Make-up und Auftreten nur eine Kunstfigur. "Die Figur Alice Cooper hat kein Alter", sagte der Rockveteran. "Er ist wie Batman oder der Joker. Man hätte sich nicht vorstellen können, dass es ihn 50 Jahre gibt und er immer gleich alt ist. So sehe ich Alice. Und weil ich gesund und trocken bin, kann ich ihn immer noch so spielen wie früher."

Nach Alkoholexzessen in den 70er und 80er Jahren sei er mittlerweile seit über 40 Jahren trocken, sagte Cooper. Im Oktober soll seine Autobiografie, "Devil on My Shoulder: A Memoir", erscheinen.

Aktuell ist der 78-Jährige mit seiner Band Hollywood Vampires auf Tournee, zu deren Mitgliedern Aerosmith-Gitarrist Joe Perry und Schauspieler Johnny Depp zählen. Die Hollywood Vampires haben gerade ihr neues Album "At Montreux Jazz Festival" veröffentlicht.

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