Wiener Musik-Heldinnen Festival im ega: Bühne frei für Wiens Musikerinnen

Wiener Künstlerinnen im Mittelpunkt

Das ega wurde am 30. August zum Treffpunkt für Musikerinnen, Musikfans und neugierige Entdeckerinnen und Entdecker. Beim Wiener Musik-Heldinnen Festival standen Künstlerinnen aus Wien und ihre unterschiedlichen musikalischen Geschichten im Zentrum.

Initiatorin Mel Merio wollte mit dem Festival vor allem die Bandbreite der Wiener Musikszene sichtbar machen. „Wir möchten zeigen, wie vielfältig und großartig die Musikerinnen-Szene in Wien ist und den Künstlerinnen die Aufmerksamkeit geben, die sie verdienen“, erklärte sie.

Von Supermerryon bis Paenda

Das musikalische Programm startete nach dem Warm-up mit Supermerryon. Danach folgten Auftritte von Maren Rahmann, Nadja Maleh und den Viennese Ladies.

Am Abend stand Paenda auf der Bühne, bevor DJ Katie Kace mit ihrem Set den Abschluss des Festivals gestaltete. Damit spannte das Programm einen Bogen von Singer-Songwriter-Sounds und Pop bis zu elektronischer Musik.