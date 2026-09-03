Liebe ohne Nebenwirkung: Wenn der perfekte Partner eine Maschine ist

Bin ich erst einmal abhängig geworden, kann es sein, dass ich Entzugserscheinungen habe: Wenn mein Partner etwa achtlos oder ignorant ist, oder mich gar verlässt. Ein plötzlicher Beziehungsabbruch ist ein Schock für die Seele.

Die Nebenwirkungen lassen Technologie-Experten im Silicon Valley und weltweit nach einer Lösung forschen: Wie kann ich mich als Mensch aus dem Labyrinth aus Abhängigkeit, Kränkbarkeit und Nutzbarkeit befreien und die wahre, vorurteilsfreie, respektvolle, beständige Liebe finden?

Zynisch gesprochen: Man sollte auch zu seinem Auto keine emotionale Beziehung haben. Oder zu seinem Notebook. Denn beides geht irgendwann kaputt. Beides ist jedoch ersetzbar.

Dies ist sicherlich kein Plädoyer für die neue und schmerzfreie Liebe zu Robotern und Chatbots, soll aber bewusst machen, worum es in der Liebe und auch in der Sexualität wirklich geht. Nämlich nicht um einen sauber geregelten Konsum, auch nicht um die reine Bedürfnisbefriedigung, sondern um das, was viel mehr als nur die Würze in der Suppe ist: den Mut, zu vertrauen.

Denn dann – und nur dann! – eröffnen sich Dimensionen der Begegnung, die kein Chatbot je ersetzen können wird, der kein Bewusstsein hat. Liebe muss lebendig bleiben. Nur das garantiert ihre Echtheit.