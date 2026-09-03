Gasteiger-Vernissage: Mit den Augen hören

„Zuerst ist es die Farbe, die auffällt. Danach die Form. Und dann stellt sich vielleicht die Frage, was man da eigentlich sieht“, zeigt sich Werner Trenker mit ungebrochener Begeisterung für Gasteigers Werk, das dazu einlade, zu erkunden – ohne dabei zu erzählen. Stellt man Kurator Klaus Albrecht Schröder, der dem singulären OEuvre als ehemaliger Direktor der Albertina eine große Einzelpräsentation widmete, ebendiese Frage, so ist die Antwort folgende: „Eine malerische Sinfonie – ein rhythmisches Staccato, das es ermöglicht, mit den Augen zu hören.“

Der feierlichen Eröffnung durch Wr. Neustadts Kulturstadtrat Franz Piribauer folgte der Ausklang des Abends – bei Schmankerln aus dem Burgenland.