Marie Rötzer: Die süße Last des Erbes an der Josefstadt

Die Regisseurin Ildikó Gáspár hat in Budapest länger als ein Jahrzehnt unter Orbán durchgehalten, bis sie sich Richtung Berlin profiliert hatte. Sie ist für beherzte Zugriffe auf Klassisches bekannt, Kleists „Marquise von O.“ verschnitt sie mit dem Fall Pelicot. Derlei radikale Einstandsgabe für das Publikum ist diesmal nicht beabsichtigt, man verbleibt vielmehr in den Zeiten des Schnitzler’schen Rätselwerks. Geschrieben 1924, an der Schwelle zur nächsten Katastrophe, spielt es im Jahr 1914.

Eine Partie wohlhabender Realitätsflüchtlinge, die man heute einer Blase zuordnen würde, feiert sich da an den Rand des Weltkriegs. Arduin, Prinz des imaginären Reichs Perosa, verschwindet am Ende mit der jüdischen Sängerin Judith Asrael zu Schiff aus Dänemark ins Nirgendwo. Das erinnert ein wenig an die „Lustige Witwe“, und in der Tat unterhebt die Regie das Werk mit einem anderen Stück der silbernen Operette, der „Csárdásfürstin“ des Emigranten Emmerich Kálmán.

Es gehe da, sagt Marie Rötzer, „um die dunkle Vergangenheit Europas. Schnitzler ahnt schon, dass es zu einer Katastrophe kommen wird“. Das Donnergrollen des Ersten Weltkriegs, verursacht von den politischen und militärischen Eliten, wecke Assoziationen und Befürchtungen. „Das ist unglaublich interessant für uns heute. Wie blind sind wir diesen Kräften gegenüber, die ihre eigenen destruktiven Interessen verfolgen? Da setzt das Stück an, aber wie immer bei Schnitzler in den Seelenlandschaften der Menschen, die zueinanderkommen wollen und es nicht schaffen.“

All das wird an Frauenschicksalen erklärt und verrätselt in einem. Einerseits verkörpern sie Schnitzlers Leidensprototypen, andererseits sind sie emanzipiert, etwa als Musikerinnen, ihren Schicksalen nicht widerstandslos ausgeliefert.