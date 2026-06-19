ABO

VÖZ-Heurigenabend bringt Österreichs Medienbranche zusammen

Subressort
Menschen
Aktualisiert
Lesezeit
4 min
Artikelbild
©Eszter Barabas
  1. home
  2. Aktuell
  3. Menschen

In entspannter Atmosphäre beim Heurigen „Zum Martin Sepp“ trafen sich Vertreter der österreichischen Zeitungsbranche zum traditionellen VÖZ-Heurigenabend. Zuvor hatte die Generalversammlung des Verbands Österreichischer Zeitungen wichtige personelle Weichenstellungen beschlossen.

von

Heurigenabend als Treffpunkt der Branche

Der traditionelle Heurigenabend des Verbands Österreichischer Zeitungen (VÖZ) bildete am 18. Juni 2026 den stimmungsvollen Ausklang der 73. ordentlichen Generalversammlung. Beim Heurigen „Zum Martin Sepp“ nutzten zahlreiche Vertreter der österreichischen Medien- und Verlagslandschaft die Gelegenheit zum persönlichen Austausch und Networking.

In entspannter Atmosphäre standen Gespräche über die aktuellen Herausforderungen der Branche ebenso im Mittelpunkt wie das Wiedersehen mit langjährigen Wegbegleiter und Kolleg.

Neue Führungsspitze beim VÖZ

Bereits zuvor hatte die Generalversammlung wichtige personelle Entscheidungen getroffen. Die Vorstandsmitglieder wählten Rainer Nowak, Geschäftsführer der Tageszeitung „Die Presse“, zum neuen Präsidenten des Verbands Österreichischer Zeitungen.

Er folgt auf Maximilian Dasch, Herausgeber der „Salzburger Nachrichten“, der künftig als VÖZ-Vizepräsident fungiert und zusätzlich die Präsidentschaft des Vereins MISCHA – Medien in Schule und Ausbildung übernimmt.

Bekenntnis zu Kooperation und Zusammenhalt

Rainer Nowak bedankte sich nach seiner Wahl für das entgegengebrachte Vertrauen und würdigte die Arbeit seines Vorgängers. „Ich werde mich mit allen Kräften bemühen, dieser großen ehrenamtlichen Aufgabe gerecht zu werden und der Zeitungsbranche in einer anspruchsvollen Zeit etwas zurückzugeben. Wir werden über Kooperation nicht nur reden, wir werden sie auch leben“, betonte der neue VÖZ-Präsident.

Der anschließende Heurigenabend bot den passenden Rahmen, um diesen Gedanken des Austauschs und der Zusammenarbeit auch abseits der offiziellen Tagesordnung zu pflegen und die Verbundenheit innerhalb der österreichischen Zeitungsbranche sichtbar zu machen.

Events der Woche

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
CDG-Preis für Forschung und Innovation 2026 verliehen
Wirtschaft
CDG-Preis für Forschung und Innovation 2026 verliehen
Art de vivre: Leopold Museum lud zum Fundraising-Dinner
Menschen
Art de vivre: Leopold Museum lud zum Fundraising-Dinner
„Carmen under 27“ begeistert in der Wiener Staatsoper
Menschen
„Carmen under 27“ begeistert in der Wiener Staatsoper
5. Club der Optimisten: Immobilienbranche blickt mit Zuversicht nach vorne
Wirtschaft
5. Club der Optimisten: Immobilienbranche blickt mit Zuversicht nach vorne
35 Jahre EHL: Jubiläumsfeier am neuen Standort bringt Immobilienbranche zusammen
Wirtschaft
35 Jahre EHL: Jubiläumsfeier am neuen Standort bringt Immobilienbranche zusammen
Design in Transition: KI verändert Design und Architektur grundlegend
Menschen
Design in Transition: KI verändert Design und Architektur grundlegend
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER