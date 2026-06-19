VÖZ-Heurigenabend bringt Österreichs Medienbranche zusammen

Der traditionelle Heurigenabend des Verbands Österreichischer Zeitungen (VÖZ) bildete am 18. Juni 2026 den stimmungsvollen Ausklang der 73. ordentlichen Generalversammlung. Beim Heurigen „Zum Martin Sepp“ nutzten zahlreiche Vertreter der österreichischen Medien- und Verlagslandschaft die Gelegenheit zum persönlichen Austausch und Networking.

In entspannter Atmosphäre standen Gespräche über die aktuellen Herausforderungen der Branche ebenso im Mittelpunkt wie das Wiedersehen mit langjährigen Wegbegleiter und Kolleg.