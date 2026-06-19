VÖZ-Heurigenabend bringt Österreichs Medienbranche zusammen

In entspannter Atmosphäre beim Heurigen „Zum Martin Sepp“ trafen sich Vertreter der österreichischen Zeitungsbranche zum traditionellen VÖZ-Heurigenabend. Zuvor hatte die Generalversammlung des Verbands Österreichischer Zeitungen wichtige personelle Weichenstellungen beschlossen.
Heurigenabend als Treffpunkt der Branche
Der traditionelle Heurigenabend des Verbands Österreichischer Zeitungen (VÖZ) bildete am 18. Juni 2026 den stimmungsvollen Ausklang der 73. ordentlichen Generalversammlung. Beim Heurigen „Zum Martin Sepp“ nutzten zahlreiche Vertreter der österreichischen Medien- und Verlagslandschaft die Gelegenheit zum persönlichen Austausch und Networking.
In entspannter Atmosphäre standen Gespräche über die aktuellen Herausforderungen der Branche ebenso im Mittelpunkt wie das Wiedersehen mit langjährigen Wegbegleiter und Kolleg.
Neue Führungsspitze beim VÖZ
Bereits zuvor hatte die Generalversammlung wichtige personelle Entscheidungen getroffen. Die Vorstandsmitglieder wählten Rainer Nowak, Geschäftsführer der Tageszeitung „Die Presse“, zum neuen Präsidenten des Verbands Österreichischer Zeitungen.
Er folgt auf Maximilian Dasch, Herausgeber der „Salzburger Nachrichten“, der künftig als VÖZ-Vizepräsident fungiert und zusätzlich die Präsidentschaft des Vereins MISCHA – Medien in Schule und Ausbildung übernimmt.
Bekenntnis zu Kooperation und Zusammenhalt
Rainer Nowak bedankte sich nach seiner Wahl für das entgegengebrachte Vertrauen und würdigte die Arbeit seines Vorgängers. „Ich werde mich mit allen Kräften bemühen, dieser großen ehrenamtlichen Aufgabe gerecht zu werden und der Zeitungsbranche in einer anspruchsvollen Zeit etwas zurückzugeben. Wir werden über Kooperation nicht nur reden, wir werden sie auch leben“, betonte der neue VÖZ-Präsident.
Der anschließende Heurigenabend bot den passenden Rahmen, um diesen Gedanken des Austauschs und der Zusammenarbeit auch abseits der offiziellen Tagesordnung zu pflegen und die Verbundenheit innerhalb der österreichischen Zeitungsbranche sichtbar zu machen.