Vernissage Access Point Gallery: NTS macht Technikgeschichte erlebbar

Mit der feierlichen Eröffnung der Access Point Gallery im Wiener Büro von NTS wurde Technikgeschichte auf besondere Weise inszeniert. Die Ausstellung zeigt die Entwicklung der Cisco Access Points über mehr als zwei Jahrzehnte und macht den Wandel moderner Kommunikation sichtbar.
Eine Galerie für die Evolution der Vernetzung
Zur Vernissage der Access Point Gallery lud NTS in sein Wiener Büro und präsentierte eine außergewöhnliche Ausstellung, die technologische Innovation aus einer neuen Perspektive betrachtet. Im Mittelpunkt standen Cisco Access Points aus mehr als 20 Jahren Entwicklungsgeschichte – von den ersten Modellen bis zu modernen All-in-One-Lösungen.
Die Ausstellung versteht sich als Hommage an jene Technologien, die seit Jahrzehnten Menschen, Standorte, Unternehmen und Ideen miteinander verbinden. Jedes ausgestellte Gerät dokumentiert einen wichtigen Entwicklungsschritt und veranschaulicht, wie sich Kommunikation und Vernetzung im Laufe der Zeit verändert haben.
Kuratierte Führung durch die Geschichte der Kommunikation
Ein Höhepunkt des Abends war die kuratierte Führung durch die Ausstellung. Gemeinsam mit dem NTS Wireless Team erhielten die Gäste spannende Einblicke in Design, Technik und Innovation der einzelnen Generationen von Access Points. Die präsentierten Modelle zeigten eindrucksvoll, wie technischer Fortschritt die Möglichkeiten moderner Kommunikation kontinuierlich erweitert hat.
Austausch und Networking in besonderem Ambiente
Neben der Ausstellung stand vor allem der persönliche Austausch im Mittelpunkt. Bei Drinks und Networking nutzten die Gäste die Gelegenheit, mit den Expertinnen und Experten des NTS Wireless Teams ins Gespräch zu kommen und mehr über die Entwicklungen im Bereich Wireless-Technologien zu erfahren.
Mit der Access Point Gallery ist NTS eine ungewöhnliche Verbindung aus Technik, Design und Unternehmensgeschichte gelungen. Die Ausstellung macht sichtbar, wie aus technologischen Innovationen jene Infrastruktur entsteht, die heute als Grundlage moderner Kommunikation selbstverständlich geworden ist.