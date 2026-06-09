Vernissage Access Point Gallery: NTS macht Technikgeschichte erlebbar

Zur Vernissage der Access Point Gallery lud NTS in sein Wiener Büro und präsentierte eine außergewöhnliche Ausstellung, die technologische Innovation aus einer neuen Perspektive betrachtet. Im Mittelpunkt standen Cisco Access Points aus mehr als 20 Jahren Entwicklungsgeschichte – von den ersten Modellen bis zu modernen All-in-One-Lösungen.

Die Ausstellung versteht sich als Hommage an jene Technologien, die seit Jahrzehnten Menschen, Standorte, Unternehmen und Ideen miteinander verbinden. Jedes ausgestellte Gerät dokumentiert einen wichtigen Entwicklungsschritt und veranschaulicht, wie sich Kommunikation und Vernetzung im Laufe der Zeit verändert haben.